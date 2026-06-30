Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Technisch betrachtet bleibt der Bund-Future im Vorteil, so die Helaba. Das Kontrakt-Hoch bei 127,64 sei in Reichweite und die Indikatoren seien konstruktiv zu werten, wenngleich die Situation nicht idealtypisch sei. So z.B. weise der ADX noch immer ein niedriges Niveau auf. Sollte ein Anstieg über das Hoch gelingen, bestehe Raum zunächst bis zum 138,2%-Projektionslevel bei 127,96. Unterstützungen sehe man unverändert bei 127,22, 126,80 und an der 21-Tage-Linie. (30.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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