Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Alle Rentensegmente haben in der Vorwoche positive Erträge erwirtschaftet, so die Analysten der DekaBank.Der Haupttreiber sei der fallende Ölpreis und die damit einhergehenden fallenden Inflationserwartungen in der Eurozone gewesen. Renditen auf Bundesanleihen seien auf Wochensicht um 15 Basispunkte gefallen. Credit Spreads hätten sich minimal ausgeweitet, was aber durch den positiven Carry der Assetklasse überkompensiert worden sei. Trotzdem hätten Staatsanleihen aufgrund der höheren Duration besser performt als Unternehmensanleihen. Der Index für Bundesanleihen habe unter den großen europäischen Staatsanleihemärkten die höchste Duration und deshalb am stärksten von der Entwicklung profitieren können. (Ausgabe vom 29.06.2026) (30.06.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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