München (ots) -Das unabhängige Forschungsunternehmen Strand Partners hat im Auftrag von Amazon Web Services (AWS) auch dieses Jahr wieder eine umfassende Analyse unter 2.000 Teilnehmenden zur Nutzung künstlicher Intelligenz in Deutschland durchgeführt.Die Ergebnisse sind in dem Report "Erschließung des KI-Potenzials in Deutschland 2026" zusammengefasst. Sie zeigen: Die KI-Nutzung wächst deutlich, die Grundlagen sind stark. Die zentrale Frage ist jetzt, wie schnell deutsche Unternehmen den Schritt von breiter Einführung zu echter wirtschaftlicher Transformation schaffen.Es folgen einige der Kernergebnisse für Deutschland.KI-Einführung bleibt vielfach oberflächlich63 Prozent der deutschen Unternehmen setzen heute KI ein, gegenüber 53 Prozent im Vorjahr. Deutschland liegt damit deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 54 Prozent. Die reine Nutzungsquote verdeckt jedoch eine wichtige Differenzierung:Nur 15 Prozent der KI-nutzenden Unternehmen setzen KI für wirklich transformative Anwendungsfälle ein. Das sind weniger als im Vorjahr (21 Prozent). Zudem liegt der Anteil deutlich unter dem europäischen Vergleichswert von 22 Prozent.- 57 Prozent der Unternehmen konzentrieren sich auf grundlegende KI-Anwendungen wie Chatbots oder fertige KI-Lösungen.- 28 Prozent haben eine mittlere Einführungsstufe erreicht und integrieren KI in mehrere Geschäftsbereiche.- Nur 15 Prozent nutzen fortgeschrittene Systeme, kombinieren mehrere Modelle oder setzen agentische KI ein.Der Rückgang beim transformativen Anteil spiegelt einerseits den starken Zustrom neuer Anwender wider, die zunächst auf Basisniveau einsteigen, und andererseits frühere Anwender, die nicht zu fortgeschritteneren, transformativen Anwendungen übergehen. Die Chance für Deutschland liegt darin, diese Breite in Tiefe zu übersetzen.Hohe Chancen, aber geringe Verbreitung bei agentischer KIKI-Technologien der nächsten Generation verändern bereits die Wettbewerbsdynamik. 79 Prozent der deutschen Unternehmen berichten von beschleunigten Innovationszyklen.Wer agentische KI einsetzt, berichtet von überdurchschnittlichen Ergebnissen: 92 Prozent sehen Produktivitätsgewinne (vs. 83 % bei allen KI-Nutzern), 48 Prozent melden höhere Umsätze (vs. 34 %).- Nur 22 Prozent der Unternehmen geben an, von agentischer KI gehört zu haben.- Von denjenigen, die mit der Technologie vertraut sind, haben lediglich 4 Prozent agentische KI vollständig eingeführt.- Nur 21 Prozent der Unternehmen fühlen sich vollständig oder sehr gut darauf vorbereitet, KI der nächsten Generation einzuführen.Start-ups sind hier eine Ausnahme: 81 Prozent geben an, dafür bereit zu sein.Start-ups: Dynamisch, aber unter SkalierungsdruckDeutschlands Start-ups gehören zu den aktivsten KI-Anwendern im Land und stoßen zunehmend an Grenzen, die ihre Entwicklung im Inland bremsen.- 42 Prozent der deutschen Start-ups ziehen in Betracht, Europa zu verlassen, um ihr Unternehmen zu skalieren. Das sind mehr als der europäische Durchschnitt von 38 Prozent.- Die häufigsten Gründe sind bessere Finanzierungsmöglichkeiten (59 Prozent), schnellere internationale Skalierung (52 Prozent) und ein besserer Zugang zu globalen Märkten (48 Prozent).- Als größte Skalierungshürden im Inland benennen Start-ups begrenzten Zugang zu Finanzierung (56 Prozent), Schwierigkeiten bei der Talentgewinnung (49 Prozent) sowie fragmentierte Regulierung (43 Prozent).Die Abwanderung ist kein unvermeidliches Schicksal. Start-ups, die nicht über einen Wegzug nachdenken, erkennen guten Zugang zu europäischen Kunden und Märkten (62 Prozent), starke lokale Ökosysteme mit Partnern und Hochschulen (55 Prozent) sowie die Verfügbarkeit von Wachstumsfinanzierung (53 Prozent) als entscheidende Faktoren.Empfehlungen: Vier HandlungsfelderDer Report benennt vier Handlungsfelder, um Deutschlands starke Einführungsdynamik in eine breit angelegte wirtschaftliche Transformation zu überführen:- Auf bestehenden Stärken aufbauen: Deutschlands industrielle Basis, Ingenieurskompetenzen und Cloud-Reife bilden eine solide Grundlage. Sie müssen nun skaliert und auf die gesamte Wirtschaft übertragen werden.- KI-getriebene Innovation fördern: Gezielte finanzielle Anreize, KI-Innovationszentren und branchenspezifische Acceleratoren können Unternehmen dabei unterstützen, den Schritt von Pilotprojekten zu echter Transformation zu vollziehen.- Investitionen steuern: Spätphasen-Wachstumskapital, vereinfachter Zugang zu öffentlicher Finanzierung und beschleunigte Beschaffungsverfahren für den öffentlichen Sektor können den Transformationsprozess beschleunigen.- Kompetenzen stärken: Nationale Umschulungsinitiativen, KI-fokussierte Berufsbildung und branchengeführte Weiterbildungspartnerschaften sind nötig, um die Kompetenzlücke zu schließen.Die vollständige Studie steht zum Download bereit: https://www.unlockingeuropesaipotential.com/germanyWeitere Infos finden Sie auf dem Blog: https://ots.de/bU1lVGPressekontakt:TEAM LEWISSjauke-Kea Hale+49 (0)89 1730 1934AWS@teamlewis.comOriginal-Content von: Amazon Web Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156462/6304964