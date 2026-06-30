© Foto: OpenAILeonardo stärkt seine digitale Rüstungssparte: Larimart übernimmt Rebel Alliance und holt ARGO-Software ins Portfolio.Leonardo verstärkt seine Bemühungen, die italienische Lieferkette für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien durch gezielte Akquisitionen zu stärken. Der jüngste Schritt erfolgte durch Larimart, zu 60 Prozent im Besitz der Piazza Monte Grappa Gruppe. Larimart hat die Kontrolle über Rebel Alliance übernommen, ein in Florenz ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Software und digitaler Systeme für die operative Koordination im Feld spezialisiert hat. Ziel des Deals ist es, markterprobte Lösungen wie das Argo Edge Battlefield Management …
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