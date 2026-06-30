Jeunesse Musicale Européenne begeistert Berlin mit aüergewöhnlichem Konzertabend Mit lang anhaltenden Standing Ovations endete am Sonntagabend die erste Berliner Ausgabe der Jeunesse Musicale Européenne im Kleinen Saal des Konzerthauses Berlin. Veranstaltet von der Mein Geld Medien Gruppe und ihrer Verlegerin Isabelle Hägewald, entwickelte sich der Konzertabend züeinem aüergewöhnlichen musikalischen Ereignis, das junge Spitzenmusikerinnen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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