EQS-News: smartbax GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung

smartbax erweitert Finanzierungsrunde zur Entwicklung seines Leitprogramms bis zur IND-Einreichung



30.06.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





smartbax erweitert Finanzierungsrunde zur Entwicklung seines Leitprogramms bis zur IND-Einreichung München, 30. Juni 2026 - smartbax, ein Biotech-Unternehmen, das Antibiotika der nächsten Generation entwickelt, gab heute den erfolgreichen zweiten Abschluss seiner Pre-Series-A-Finanzierungsrunde bekannt. Durch die zusätzliche Investition eines Single Family Offices aus Frankfurt erhöht sich das Gesamtvolumen der Finanzierungsrunde auf 6,3 Mio. Euro. Neben der neuen Beteiligung wird smartbax von einem starken Investorenkonsortium aus Anobis Asset, Bayern Kapital, dem Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), dem HTGF - High-Tech Gründerfonds sowie UnternehmerTUM Funding for Innovators unterstützt. Mit den zusätzlichen Mitteln wird smartbax sein antibakterielles Leitprogramm, das kürzlich von Aicuris einlizenziert wurde, bis zur IND-Einreichung weiterentwickeln. Der niedermolekulare Wirkstoff greift einen in der Antibiotikaentwicklung bislang nicht genutzten Schritt in der Biosynthese von Lipopolysacchariden (LPS) an, einem wesentlichen strukturellen Bestandteil der Außenmembran gramnegativer Bakterien. Das Programm hat bereits in vivo seine Wirksamkeit bewiesen, auch gegen multiresistente Erreger, und zeigt Potenzial für eine orale Verabreichung. Parallel dazu treibt smartbax die Entwicklung seiner proprietären Pipeline niedermolekularer Antibiotika weiter voran. Dazu gehören zwei Aktivatoren von bakteriellen Hydrolasen, die einen Selbstverdau der Bakterien über einen neuartigen Wirkmechanismus auslösen. Die Programme richten sich sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Erreger und haben bislang vielversprechende Wirkstoffeigenschaften, eine Aktivität gegen Biofilme sowie keine beobachtete Resistenzentwicklung gezeigt. Dr. Robert Macsics, CEO von smartbax, sagte: "Mit diesem zusätzlichen Investment können wir unser Leitprogramm bis zur IND-Einreichung voranbringen und damit einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung unserer Pipeline erreichen. Gleichzeitig investieren wir weiter in unsere proprietären enzymatischen Aktivatoren, die einen grundlegend anderen Ansatz zur Bekämpfung bakterieller Infektionen verfolgen. Zusammen unterstützen diese Programme unser Ziel, der wachsenden Herausforderung antimikrobieller Resistenzen zu begegnen." Über smartbax smartbax entwickelt eine neue Generation von Antibiotika, um die zunehmende Ausbreitung multiresistenter Bakterien zu bekämpfen. Das Experten-Team entwickelt eine komplementäre Pipeline von niedermolekularen Wirkstoffen gegen neuartige bakterielle Zielstrukturen und mit innovativen Wirkmechanismen, um Resistenzen zu umgehen. Das Leitprogramm ist ein neuer Inhibitor der Lipopolysaccharidsynthese gramnegativer Bakterien. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen auf die gezielte Aktivierung von enzymatischen Prozessen in Bakterien spezialisiert, die besonders im Zusammenhang mit schwer behandelbaren Biofilmen einen vielversprechenden Ansatz darstellen. Zwei Aktivatoren, die sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Bakterien wirksam sind, befinden sich in der Entwicklung. In dem Wissen, dass die Resistenzkrise von morgen nur durch heutiges Handeln abgewendet werden kann, wurde smartbax 2021 als Spin-off der Technischen Universität München (TUM) gegründet, mit dem Ziel, innovative Forschung anwendbar zu machen und so neuartige Antibiotika zu erschaffen, die einen echten Mehrwert für Patienten weltweit darstellen. smartbax wird von einem starken Investorenkonsortium unterstützt, darunter Family Offices wie Anobis Asset sowie Bayern Kapital, Boehringer Ingelheim Venture Fund (BIVF), HTGF - High-Tech Gründerfonds, und UnternehmerTUM Funding for Innovators. Link zur Website: https://www.smartbax.de/ Medienkontakt:

Dr. Regina Lutz, Katja Arnold

MC Services AG

smartbax@mc-services.eu

Tel.: +49 89 210 228 0



30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News