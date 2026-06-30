Köln (ots) -Die Bundesregierung hat entschieden, den sogenannten Tankrabatt - also die befristete Senkung der Energiesteuer - zum 30. Juni auslaufen zu lassen. Zudem ist eine stabile Friedenslösung im Nahen Osten derzeit nicht absehbar. So sehen sich besonders Pendler:innen sowie Familien, die auf das Auto angewiesen sind, weiterhin mit gestiegenen Mobilitätskosten konfrontiert. REWE startet deshalb eine Aktion, um Kundinnen und Kunden gezielt zu entlasten."Klar ist, dass viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, um über die Runden zu kommen. Deshalb investieren wir bei REWE kontinuierlich in stabile Verkaufspreise und attraktive Bonus-Aktionen, mit denen sich spürbar Geld sparen lässt. Dabei versuchen wir die steigenden Lebenshaltungskosten unserer Kundinnen und Kunden so weit wie möglich abzufedern, um den täglichen Einkauf bezahlbar zu halten", sagt Peter Maly, REWE Group-Vorstand und verantwortlich für die bundesweit mehr als 3.800 REWE-Märkte.Am 01. Juli erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des REWE Bonusprogramms einen digitalen Coupon in der REWE-App. Wer diesen aktiviert und in den folgenden zwei Wochen den REWE Bonus-QR-Code nach einem Einkauf scannt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es 50.000 Aral Tankgutscheine im Wert von jeweils 100 Euro. Die Gutscheine werden per E-Mail zugesendet und können an allen teilnehmenden Aral Tankstellen für herkömmliche Kraftstoffe eingelöst werden.Alle Details zur Aktion im Überblick:- Zeitraum: 01.07. bis 14.07.2026- Teilnahme: Aktivierung des REWE-Bonus-Coupons in der REWE-App, ab einem Einkaufsbetrag von 30,00 Euro- Gewinn: 50.000 Aral Tankgutscheine à 100 Euro- Einlösung: an allen Aral Tankstellen für Kraftstoffe (ausgenommen E-Ladesäulen)Über REWE:Mit einem Umsatz von 32,4 Mrd. Euro (2025), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/6304974