DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 17/27 MXLP US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXICO 18/28 US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXIKO 23/28 US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXICO 14/29 MTN MXLZ XS1054418XXX 30.06.2026 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
MEXICO 17/27 MXLP US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXICO 18/28 US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXIKO 23/28 US91087BAXXX 30.06.2026 HZE/EOT
MEXICO 14/29 MTN MXLZ XS1054418XXX 30.06.2026 HZE/EOT
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