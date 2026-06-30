AeroVironment überrascht mit starken Quartalszahlen und einem Auftragsbestand von 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Aktie springt nachbörslich zweistellig an - trotz eines Gewinn-Ausblicks mit Haken. AeroVironment hat die Erwartungen der Analysten im vierten Geschäftsquartal deutlich übertroffen. Der US-amerikanische Drohnenspezialist erzielte einen Gewinn von 1,84 US-Dollar je Aktie. Laut LSEG hatten Experten lediglich mit 1,46 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz schnitt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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