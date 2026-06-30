Berlin (ots) -Die aktuell außergewöhnlich hohen Temperaturen setzen auch den Bäumen massiv zu - dabei sind sie eine zentrale Voraussetzung für lebenswerte Städte im Klimawandel."Die derzeitige Hitzeperiode bedeutet nicht nur für uns Menschen, sondern auch für viele Baumarten enormen Stress - insbesondere in Kombination mit der anhaltenden Trockenheit", erklärt Markus Guhl, Hauptgeschäftsführer des Bundes deutscher Baumschulen (BdB).Kurzfristig könne jeder dazu beitragen, Stadtbäume zu unterstützen: "Gerade jetzt ist ausreichende Bewässerung entscheidend. Wer die Gehölze vor der eigenen Haustür mit Wasser versorgt, leistet einen wichtigen Beitrag. Rund 100 Liter Wasser sind bereits eine gute Orientierung", so Guhl. Bäume kühlten ihre Umgebung nicht nur durch ihren Schatten, sondern auch durch Verdunstung über die Blattoberflächen. "Diese Kühlleistung funktioniert jedoch nur, wenn ausreichend Wasser zur Verfügung steht - was in Städten aufgrund begrenzter Wurzelräume häufig nicht gegeben ist."Langfristig seien jedoch strukturelle Anpassungen erforderlich. "Um unsere Städte auch unter zunehmend extremen Wetterbedingungen lebenswert zu halten, reicht es nicht aus, einfach mehr Bäume zu pflanzen - auch wenn dies durch EU-Vorgaben bereits vorgegeben ist."Entscheidend sei vielmehr die richtige Auswahl: "Wir müssen gezielt Arten und Sorten einsetzen, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen. Nur gesunde und vitale Bäume können ihre Funktion als natürliche Klimaanlagen langfristig erfüllen."Der BdB hat hierzu eine Liste von 65 sogenannten Zukunftsbäumen veröffentlicht, die Kommunen bei der Auswahl geeigneter Arten unterstützt. "Sie umfasst sowohl heimische als auch nicht heimische Gehölze. Für private Gartenbesitzer haben die Baumschulen zudem eine eigene Broschüre mit geeigneten Pflanzen für den Klimawandel erarbeitet. Beide Publikationen sind unter www.gruen-ist-leben.de erhältlich", so Guhl.Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/6305007