Der Anbieter von US-Immobilieninvestments für Privatanleger US Treuhand startet den Vertrieb seines neuen geschlossenen Publikums-AIF UST XXVII. Der Immobilienfonds investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien in Metropolregionen der USA. Die US Treuhand startet den Vertrieb ihres neuen US-Immobilienfonds UST XXVII. Der geschlossene Publikums-AIF investiert in hochwertige Gewerbeimmobilien in wirtschaftlich starken Metropolregionen der USA. Das Unternehmen bietet seit Jahren geschlossene US-Immobilienfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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