Wer seinem Vermieter bei Verdacht eines Wasserschadens den Zutritt verweigert, spielt mit dem Mietverhältnis. Ein Urteil macht deutlich: Werden notwendige Kontrollen und Reparaturen blockiert, kann das bis zur fristlosen Kündigung führen. Verweigert ein Mieter dem Eigentümer über einen längeren Zeitraum den Zutritt zur Wohnung, kann das weitreichende Folgen haben. Das gilt insbesondere dann, wenn konkrete Anhaltspunkte für Schäden an der Immobilie bestehen und notwendige Instandhaltungsmaßnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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