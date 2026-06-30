Ein wegen Corona versäumter Zahnarzttermin führte zum Streit zwischen einer Versicherten und ihrer Krankenkasse über die Höhe des Zuschusses. Das Bundessozialgericht entschied zugunsten der Versicherten: Trotz Lücke im Bonusheft kann der volle Festzuschuss gewährt werden. Im Streit um einen höheren Festzuschuss für Zahnersatz hat das Bundessozialgericht (BSG) zugunsten einer Versicherten entschieden. Im Kern ging es um die Frage, ob eine versäumte Vorsorgeuntersuchung aufgrund einer Corona-Infektion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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