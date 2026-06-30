Berlin (ots) -Trends kommen und gehen. Die Heidelbeere bleibt. Ob im Müsli, auf dem Kuchen, im Salat oder direkt aus der Schale genascht: Die kleine blaue Beere hat sich längst einen festen Platz im deutschen Sommer erobert. Am 7. Juli, dem TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE, wird sie deshalb bundesweit gefeiert. Und diesmal gibt es sogar doppelten Anlass zum Feiern: Denn hinter der beliebten Sommerfrucht liegt ein außergewöhnliches Jahr - eines, das alle bisherigen Rekorde übertrifft.2025 war die Kulturheidelbeere nämlich Deutschlands wichtigste Strauchbeerenart. Gleichzeitig verzeichnete der heimische Strauchbeerenanbau die höchste Erntemenge seit Beginn der Erhebung im Jahr 2012. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden bundesweit rund 45.700 Tonnen Strauchbeeren geerntet - ein Plus von 23,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 17.300 Tonnen entfielen auf Kulturheidelbeeren. Damit stellte die blaue Frucht knapp 40 Prozent der gesamten deutschen Strauchbeerenernte und legte gegenüber dem Vorjahr um 14,4 Prozent zu.(Quelle: Destatis)Eine Erfolgsgeschichte in BlauWas vor einigen Jahren noch als saisonale Besonderheit galt, hat sich längst zum festen Bestandteil des Sommers entwickelt. Mit ihrem süß-aromatischen Geschmack, ihrer Vielseitigkeit und ihren wertvollen Inhaltsstoffen ist die Heidelbeere heute aus Frühstücksschalen, Picknickkörben und Dessertgläsern kaum noch wegzudenken.Von Juni bis September stammen die Früchte frisch aus heimischem Anbau. Kurze Transportwege sorgen für Frische und volles Aroma, stärken die regionale Landwirtschaft und machen die Heidelbeere zu einer Frucht der Saison im besten Sinne.Ein Festtag mit BotschaftDer TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE lädt dazu ein, die Saison bewusst zu genießen und die heimische Ernte in den Mittelpunkt zu stellen. Gleichzeitig macht der Aktionstag auf die Herausforderungen aufmerksam, vor denen viele Beerenbaubetriebe stehen. Wetterextreme, steigende Produktionskosten und der Wettbewerb mit Importware setzen zahlreiche Familienbetriebe zunehmend unter Druck."Die Rekordernte des vergangenen Jahres zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial im deutschen Heidelbeeranbau steckt", sagt Fred Eickhorst, Geschäftsführer des Netzwerks der Spargel- und Beerenverbände e.V. "Damit heimische Heidelbeeren auch künftig erfolgreich angebaut werden können, braucht es jedoch die bewusste Entscheidung der Verbraucherinnen und Verbraucher für heimische Ware während der Saison."Eine Handvoll SommerOb pur genascht, als Topping für Joghurt und Porridge, im Smoothie, auf dem Kuchen oder als fruchtige Note in herzhaften Gerichten: Heidelbeeren gehören zu den vielseitigsten Früchten des Sommers. Ihre angenehme Süße und ihr fruchtiges Aroma machen sie zu einem beliebten Begleiter an warmen Tagen. Rund um den TAG DER DEUTSCHEN HEIDELBEERE laden Handel, soziale Medien und die Aktions-Webseite dazu ein, Angebote und neue Rezeptideen zu entdecken. Denn manchmal steckt der Sommer tatsächlich in einer Handvoll blauer Beeren.Was in der Heidelbeere stecktHeidelbeeren überzeugen nicht nur geschmacklich. Sie enthalten unter anderem Vitamin C, Vitamin K, Ballaststoffe und das Spurenelement Mangan. Charakteristisch sind außerdem die natürlichen Pflanzenfarbstoffe Anthocyane, die den Früchten ihre intensive blaue Farbe verleihen. Dank ihres hohen Wassergehalts und ihres geringen Kaloriengehalts passen Heidelbeeren hervorragend zu einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung.Tipps für den EinkaufBeim Kauf lohnt sich ein genauer Blick: Frische Heidelbeeren sind gleichmäßig gefärbt, fest und trocken. Ein feiner silbrig-weißer Belag auf der Schale ist dabei kein Makel, sondern ein natürliches Qualitätsmerkmal. Er schützt die Früchte vor dem Austrocknen und weist auf ihre Frische hin. Wer von Juni bis September zu regionaler Ware greift, profitiert zudem von kurzen Transportwegen und besonders aromatischen Früchten.Tipps für Lagerung und HaltbarkeitNach dem Einkauf bleiben Heidelbeeren im Kühlschrank. Gewaschen werden sie am besten unmittelbar vor dem Verzehr, damit sie möglichst lange haltbar bleiben. Beschädigte oder sehr weiche Früchte sollten aussortiert werden. Wer den Sommer konservieren möchte, kann Heidelbeeren außerdem problemlos einfrieren.Rezeptidee: Heidelbeer-TarteSommer zum Löffeln: Knuspriger Mürbeteig, cremige Mascarpone und frische Heidelbeeren machen diese Tarte zum perfekten Genuss für die Heidelbeersaison.einfach-mittel / vegetarisch / Zubereitungszeit: 20 Min. / Kühlzeit: 1 Std. / Backzeit: 20 Min.Zutaten für 1 Tarte:Für den Mürbeteig:- 150 g Weizenmehl- 50 g Zucker- 100 g Butter- 1 EL Vanillezucker- 1 Prise Salz- 1 Ei- 1 Bio-ZitroneFür die Füllung:- 250 g Mascarpone- 120 g Heidelbeer-Marmelade (Rezept siehe unten)- 2 TL Zucker- 200 g Sahne- 1 TL Vanillezucker- 400 g Heidelbeeren- 20 g gehobelte Mandeln- 6 MinzblätterZubereitung:- Mehl, Zucker, Butter, Vanillezucker, Salz und Ei zusammen mit Zitronenabrieb zu einem glatten Teig kneten und 1 Std. kühl stellen.- Danach den Backofen auf 180°C Heißluft vorheizen und eine Tarte-Form einfetten.- Form mit Teig auskleiden und mit einer Gabel Löcher in den Boden pieken.- Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 15-20 Min. goldbraun backen. Herausnehmen und abkühlen lassen.- Inzwischen Mascarpone mit Marmelade, Zucker und 1 Spritzer Zitronensaft verrühren. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen und die Mascarpone-Creme vorsichtig unterheben.- Heidelbeeren waschen und gut abtropfen lassen.- Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten.- Tarte-Boden aus der Form nehmen und die Mascarpone-Sahne-Creme darauf verteilen. Heidelbeeren darauf verteilen, ringsum mit Mandelblättchen bestreuen, Minzblättern dekorieren und genießen.Heidelbeer-MarmeladeEinfach / Zubereitungszeit: 15 Min.Zutaten für etwa 6 Gläser- 1 kg Heidelbeeren- 3 EL Zitronensaft- 500 g Gelierzucker 2:1- 6 MarmeladegläserZubereitung:- Heidelbeeren verlesen, waschen, abtropfen lassen und auf einem Küchentuch trocknen.- Dann mit Gelierzucker und Zitronensaft in einem großen Topf verrühren und grob zerstampfen.- Heidelbeeren aufkochen und etwa 5 Min. köcheln lassen, dabei immer wieder umrühren.- Heidelbeermarmelade in saubere Marmeladengläser füllen, sofort verschließen und auskühlen lassen.Pressekontakt:Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V.c/o Pretzlaw Communicationspresse@pretzlaw.deOriginal-Content von: Netzwerk der Spargel- und Beerenverbände e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169672/6305026