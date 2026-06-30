Berlin (ots) -Als erstes Krankenhaus-Suchportal in Deutschland zeigt der Gesundheitsnavigator der AOK jetzt die Leistungsgruppen an, die den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen im Rahmen der Krankenhausplanung zugewiesen worden sind. Sie werden automatisch ausgespielt, wenn Interessierte nach geeigneten Kliniken für entsprechende Operationen und Behandlungen suchen. Die insgesamt 64 Leistungsgruppen in NRW sind mit speziellen Anforderungen an die Behandlungsqualität verknüpft und sollen die Spezialisierung der Kliniken fördern. Sie gelten als "Blaupause" für die bundesweite Krankenhausreform."Die Anzeige der zugewiesenen Leistungsgruppen kann Patientinnen und Patienten vor einer planbaren Operation und einweisende Ärztinnen und Ärzte bei der Wahl der passenden Klinik unterstützen", sagt Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Sie seien auch für Versicherte aus den angrenzenden Bundesländern, die sich in NRW operieren lassen wollen, eine wertvolle Zusatzinformation. Die am häufigsten angezeigten Leistungsgruppen sind "Intensivmedizin" mit 292 Standorten, "Allgemeine Innere Medizin" mit 289 Standorten und "Allgemeine Chirurgie", die in NRW insgesamt 268 Kliniken zugewiesen worden ist. Auf der anderen Seite des Spektrums steht die Leistungsgruppe "Darmtransplantation", die lediglich eine Klinik anbietet.Positive Auswirkungen auf Zentralisierung von speziellen EingriffenLaut einer Auswertung für den Krankenhaus-Report 2026 des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) hat die Einführung der Leistungsgruppen in Nordrhein-Westfalen bereits positive Auswirkungen auf die Zentralisierung von speziellen Krankenhaus-Eingriffen. So war infolge der Zuweisung der Leistungsgruppen insbesondere in der Orthopädie, der Gefäßchirurgie oder der Krebschirurgie eine deutliche Reduzierung der operierenden Krankenhaus-Standorte zu verzeichnen. Vor der Einführung der Leistungsgruppen führten laut der Analyse beispielsweise 247 Klinikstandorte Hüftimplantationen durch, während es nach der Zuweisung nur noch 137 Standorte waren (minus 45 Prozent). Auch im Bereich der Knie-Endoprothetik sank die Zahl der operierenden Krankenhaus-Standorte um mehr als ein Drittel - von 216 auf 136 (minus 37 Prozent). Noch deutlicher war der Rückgang im Bereich der Krebsoperationen. Bisher waren viele Krankenhäuser mit jeweils niedrigen Fallzahlen an der Versorgung beteiligt. Künftig werden weniger als die Hälfte der Krankenhäuser diese Leistungen erbringen. Die Zahl der Standorte für Krebs-OPs an der Speiseröhre sank von 68 auf 26 (minus 62 Prozent), bei Operationen von Bauchspeicheldrüsenkrebs von 104 auf 44 (minus 58 Prozent). Insgesamt wurden im zweiten Quartal 2025 nur noch 3 Prozent der Fälle in Nordrhein-Westfalen an Standorten ohne Zuweisung einer Leistungsgruppe operiert, während es 2023 noch 17 Prozent der Fälle waren.Reimann: Bündelung von Krankenhaus-Leistungen konsequent umsetzen"Diese Bündelung von Leistungen an Standorten mit der nötigen Ausstattung und Routine wird zu besseren Behandlungsergebnissen führen und die Patientensicherheit fördern", betont die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann. Auch in den anderen Bundesländern gehe es nun darum, diese qualitätsorientierte Konzentration von Krankenhausleistungen auf Basis der neuen Leistungsgruppen konsequent umzusetzen. "Die vielen Ausnahmeregelungen, die mit dem Krankenhausreform-Anpassungsgesetz beschlossen worden sind, lassen allerdings befürchten, dass sich dieser Prozess in vielen Bundesländern noch länger hinziehen wird", so Reimann.Beratungsangebot unterstützt Versicherte bei der KlinikwahlVerknüpft sind die neuen Leistungsgruppen-Informationen im Gesundheitsnavigator mit einem Hinweis auf das medizinische Beratungsangebot "Clarimedis" der AOK, wo sich Versicherte per Telefon oder Online-Formular zu ihrem bevorstehenden Eingriff informieren können. Das Beratungsteam unterstützt bei der Klinikwahl und informiert auf Wunsch darüber, welche Leistungsgruppen für die anstehende Behandlung relevant sind. Neben den Leistungsgruppen finden die Nutzerinnen und Nutzer in der Krankenhaussuche des Gesundheitsnavigators zudem exklusive Auswertungen zur Behandlungsqualität für insgesamt 13 Behandlungen und Operationen. Sie basieren auf dem vom WIdO entwickelten Verfahren zur "Qualitätssicherung mit Routinedaten" (QSR) und ermöglichen die Suche nach Kliniken, die bei den ausgewerteten Eingriffen besonders niedrige Komplikationsraten aufweisen.Zum Gesundheitsnavigator der AOK: www.aok.de/gesundheitsnavigatorIhr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6305025