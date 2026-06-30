Hamburg/Berlin (ots) -Preisverleihung am 3. Juli in Berlin - Ausstellung bei Aedes würdigt das Werk des römischen ArchitekturbürosMit dem Titel "AW Architekt des Jahres 2026" zeichnet AW Architektur & Wohnen das römische Architekturbüro Labics aus. Die Gründer Maria Claudia Clemente und Francesco Isidori stehen für eine Architektur, die historische Stadtstrukturen sensibel weiterentwickelt, öffentliche Räume stärkt und gesellschaftliche Verantwortung als integralen Bestandteil des Entwerfens versteht. Die Preisverleihung findet am 3. Juli 2026 im Berliner Architekturforum Aedes statt. Im Anschluss eröffnet dort die Ausstellung "Open", die zentrale Projekte und die architektonische Haltung von Labics präsentiert.Seit 2012 zeichnet AW Architektur & Wohnen Architektinnen und Architekten aus, die mit einer eigenständigen gestalterischen Haltung und visionären Konzepten neue Impulse für Architektur, Stadt und Gesellschaft setzen. Mit Labics würdigt die Redaktion ein Architekturbüro, das zu den prägenden Stimmen der europäischen Gegenwartsarchitektur zählt. Forschung, Lehre und gebaute Praxis greifen dabei selbstverständlich ineinander und bilden die Grundlage für eine Architektur, die öffentliche Räume stärkt, den Bestand respektiert und den gesellschaftlichen Auftrag des Bauens konsequent weiterdenkt.Ob bei der behutsamen Transformation historischer Bauwerke wie des Zentralpavillons der Biennale in Venedig oder beim Entwurf neuer Quartiere und öffentlicher Gebäude - Labics schafft Räume, die Verbindungen herstellen, statt Grenzen zu ziehen. Präzise geometrische Strukturen, ein sensibler Umgang mit dem Bestand und die konsequente Orientierung am städtischen Kontext prägen ihre Projekte. Damit leisten Maria Claudia Clemente und Francesco Isidori einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der europäischen Baukultur."Maria Claudia Clemente und Francesco Isidori gehören zu den Architektinnen und Architekten, die unsere Vorstellung davon verändern, welche gesellschaftliche Rolle Architektur heute übernehmen kann. Ihre Entwürfe verbinden höchste gestalterische Präzision mit einer außergewöhnlichen Offenheit gegenüber Stadt, Geschichte und öffentlichem Leben", führt Karen Hartwig, Chefredakteurin AW Architektur & Wohnen aus. "Labics zeigt eindrucksvoll, dass herausragende Architektur nicht nur Gebäude schafft, sondern Beziehungen - zwischen Menschen, Orten und ihrer Zukunft. Mit der Auszeichnung als AW Architekt des Jahres 2026 würdigen wir ein Werk, das gleichermaßen intellektuell anspruchsvoll wie menschlich ist."Die aktuelle Ausgabe von AW Architektur & Wohnen widmet den Preisträgern eine umfangreiche Titelgeschichte. Im Gespräch erläutern Maria Claudia Clemente und Francesco Isidori ihre Entwurfshaltung und ihren Anspruch, Architektur als offene Struktur zu begreifen - als ein System, das Menschen verbindet, öffentliche Räume stärkt und die Stadt als gemeinschaftlichen Lebensraum weiterentwickelt. Ergänzt wird das Porträt durch Einblicke in aktuelle Projekte und die Forschung des Büros, die dessen architektonische Haltung eindrucksvoll veranschaulichen.Mit der Ausstellung "Open" im Berliner Architekturforum Aedes wird diese Haltung erstmals umfassend räumlich erfahrbar. Die eigens entwickelte Installation übersetzt die architektonischen Prinzipien von Labics in eine begehbare Struktur und begleitet die Auszeichnung zum AW Architekt des Jahres 2026.PreisverleihungAW Architekt des Jahres 2026Freitag, 3. Juli 2026Aedes Architekturforum, BerlinAusstellungLabics - Open4. Juli bis 19. August 2026Aedes Architekturforum, BerlinÜber den AW Architekt des JahresSeit 2012 zeichnet AW Architektur & Wohnen mit dem Titel "AW Architekt des Jahres" internationale Architektinnen, Architekten und Architekturbüros aus, die mit ihrer gestalterischen Haltung und wegweisenden Projekten den Architekturdiskurs prägen. Mit der Auszeichnung reiht sich Labics in einen Kreis renommierter Persönlichkeiten und Büros ein. Zu den bisherigen Ausgezeichneten gehören unter anderem gmp, Michele De Lucchi, Sou Fujimoto, Jeanne Gang und Kéré Architecture.Hier geht es zum Portrait: Portrait der Preisträger AW- Architekt des Jahres 2026 (https://www.awmagazin.de/events/aw-architekt-des-jahres/architekt-des-jahres-2026-labics)Über den Jahreszeiten VerlagWie kein anderes Medienhaus versteht es der Jahreszeiten Verlag, mit seinen starken Marken und hochwertigen Inhalten die schönen Dinge im Leben zu kuratieren und einzigartige Luxuslebenswelten zu kreieren. Mit Leidenschaft, Kompetenz und dem feinen Gespür für Luxus, Food, Design und Travel hat er über Jahrzehnte bewiesen, wie er treue Communities aufbaut und erweitert. Die Medienmarken überzeugen mit journalistischer Qualität und nachhaltigen Werten - heute, morgen und in Zukunft.Pressekontakt:Kirsten Hedinger, Hedinger Communications GmbH, Gaußstraße 126, 22765 Hamburg,Fon 040/421011-12, E-Mail: Hedinger@Hedinger-PR.deOriginal-Content von: Architektur & Wohnen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58476/6305023