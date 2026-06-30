München (ots) -- Elf deutsche Pannenhelfer ab Juli in Frankreich im Einsatz- Acht Gelbe Engel in Italien unterwegs- Unterstützung in zwölf stark frequentierten Urlaubsregionen(ADAC SE) Panne im Ausland? Der ADAC verstärkt in der Ferienzeit erneut seine Hilfe für deutsche Urlauber: Im Juli und August sind elf Gelbe Engel in beliebten Touristenregionen Frankreichs im Einsatz - südwestlich von Bordeaux sowie rund um Narbonne, Nimes, Grasse, Toulon, Frejus und Salon-de-Provence. Sie sorgen dafür, dass Reisende auch fern der Heimat schnell wieder mobil sind. Beim Einsatz 2025 konnten rund 70 Prozent der Fahrzeuge direkt vor Ort wieder flott gemacht werden und die Urlauber ihre Ferien fortsetzen.Zu den zwei Gelben Engeln, die das ganze Jahr über fest in Südtirol und am Gardasee stationiert sind, unterstützen in der Hauptsaison weitere sechs Pannenhelfer deutsche Havaristen rund um Mailand, Genua und in der Toskana.Der Einsatz ist Teil einer gemeinsamen Initiative im Clubverbund ARC Europe. Neben den ADAC Pannenhelfern sind weitere Kolleginnen und Kollegen befreundeter europäischer Automobilclubs in Frankreich und Italien im Einsatz - darunter Fahrer aus den Niederlanden (ANWB), Großbritannien (AA), Belgien (Touring), Polen (ARC Europe Poland), Italien (ACI), Frankreich (ARC Europe France), aus der Schweiz (TCS) sowie aus Luxemburg (ACL). Alle Clubs unterstützen vorrangig ihre eigenen Mitglieder vor Ort, arbeiten aber eng zusammen und helfen sich gegenseitig, wenn Kapazitäten vorhanden sind.Wichtig für Autofahrer in FrankreichAuf Autobahnen dürfen private Pannenhelfer nicht eingreifen. Hilfe muss über Notrufsäulen oder die 112 angefordert werden. Ein konzessionierter Abschleppdienst übernimmt - die Kosten sind gesetzlich geregelt und direkt vor Ort zu zahlen. Zudem gilt: Bei einer Panne keine eigenen Maßnahmen ergreifen, sondern hinter der Leitplanke in Sicherheit gehen.Abseits der Autobahnen leisten die ADAC Pannenhelfer direkte Hilfe und beheben viele Defekte sofort vor Ort - oft kann die Fahrt ohne Abschleppen fortgesetzt werden.Ganzjährige Hilfe in ItalienAuch in Italien ist der ADAC präsent: Am Gardasee sowie in Südtirol stehen zwei Gelbe Engel ganzjährig bereit. Zur Arbeit des Straßenwachtfahrers Rainer Weichert am Gardasee stellt der ADAC einen aktuellen Film unter https://my.hidrive.com/lnk/eMdEFc3qh (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.hidrive.com%2Flnk%2FeMdEFc3qh&data=05%7C02%7Cmarion-maxi.hartung%40adac.de%7C0738ebebaa5c4947e2c508decbb8b60b%7C9186fbbefa2f408bb116e9799f388136%7C1%7C0%7C639172191370805810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=78Ue1REnZAp8jk5wK5RycySr3o7oH%2FW9IkyISj9IUwU%3D&reserved=0) oder Footage-Material für Medien unter https://my.hidrive.com/lnk/QB99RCtBn (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.hidrive.com%2Flnk%2FQB99RCtBn&data=05%7C02%7Cmarion-maxi.hartung%40adac.de%7C0738ebebaa5c4947e2c508decbb8b60b%7C9186fbbefa2f408bb116e9799f388136%7C1%7C0%7C639172191370853232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WoOzp8XAV1aXtn7wS9Jq4X%2BFWeVWt4lkG9mez%2B5oXas%3D&reserved=0) zur Verfügung.ADAC rund um die Uhr erreichbarFür ADAC Plus- und Premium Mitglieder steht der Auslands-Notruf unter der zentralen Telefonnummer +49 89 22 22 22 rund um die Uhr zur Verfügung. Die Mitarbeiter sprechen Deutsch und koordinieren die Hilfe schnell und effizient. Zusätzlich kann die Pannenhilfe auch über die ADAC Pannenhilfe-App oder online gemeldet werden, was die Reaktionszeit weiter verkürzt. Im Notfall auf der Autobahn empfiehlt sich die Nutzung der europaweit gültigen Notrufnummer 112, die ebenfalls kostenfrei und mit automatischer Standortübermittlung erreichbar ist.Über die ADAC SEDie ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationMarion-Maxi HartungT 089 76 76 3867marion-maxi.hartung@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/6305021