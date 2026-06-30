München/La Guaira (ots) -Die humanitäre Hilfsorganisation Handicap International (HI) hat Teams ins Erdbebengebiet entsandt, welche sich vor allem um Menschen mit Behinderung und Schwerverletzte kümmern. Die Hilfszentren sind völlig überfüllt. Es fehlt an Ausrüstung, Verbandsmaterial und Medikamenten. Amputationen müssen teilweise ohne Narkose vorgenommen werden. Menschen mit Behinderung benötigen dringend Hilfsmittel.Andreina Jota vom HI-Notfallteam in La Guaira:"Der Mangel an Hilfsgütern und die fehlenden Mittel, um auf die Katastrophe zu reagieren, haben verheerende Folgen. Das medizinische Personal arbeitet mit bloßen Händen und ohne ausreichende Ausrüstung. Da die Betäubungsmittel aufgebraucht sind, müssen sogar Amputationen ohne Narkose durchgeführt werden."Hilfe für die Schwächsten im ErdbebengebietIn solchen Momenten sind es oft die Schwächsten, die am meisten leiden: Menschen mit Behinderungen, Kinder, ältere Menschen. Sie haben kaum eine Chance, sich durch die Trümmer zu kämpfen, sichere Unterkünfte zu finden oder an Wasser und Nahrung zu kommen. Handicap International erwartet zudem eine hohe Anzahl an Menschen, die aufgrund ihrer Verletzungen eine Behinderung davontragen werden."Viele Menschen werden nach der Katastrophe mit einer Behinderung leben müssen - nicht nur, weil sie Amputationen oder schwere Knochenbrüche erlitten haben, sondern auch, weil sie nicht wirksam behandelt werden können. Manche Behinderungen könnten durch frühzeitiges Eingreifen verhindert werden, doch die Krankenhäuser verfügen derzeit nur über die Ressourcen, um Menschen in kritischem Zustand zu versorgen", so Jota.Handicap International (HI) ist vor allem in La Guaira vor Ort. Die Teams konzentrieren sich derzeit auf:- Verteilung von Decken, Seife und Hygieneartikeln- Einsatz für Menschen mit Behinderung und Verletzte- Psychologische Unterstützung für traumatisierte Überlebende- Zudem wird der Einsatz des Reha-Teams vorbereitet, welches sich um Schwerverletzte kümmern wird, um Amputationen, Brüche und schwere Verletzungen zu behandeln und langfristige Behinderungen zu verhindernÜber Handicap International e.V.Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HIPressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6305040