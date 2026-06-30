Eine eigene Pipeline soll es SpaceX ermöglichen, mehr Starship-Starts im Jahr garantieren zu können. Auch die Förderung von eigenem Erdgas steht im Raum. Doch es gibt Umweltbedenken. SpaceX möchte die Startfrequenz seiner Starship-Raketen erhöhen - und baut deshalb eine Pipeline in Texas. Laut der Online-Plattform Fast Company beginnen im Juli die Bauarbeiten zu einer Pipeline, mit der Erdgas zum Starbase-Komplex geleitet werden soll. Die SpaceX-Pipeline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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