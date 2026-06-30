Am 1. Juli läuft der Tankrabatt aus - ein weiterer Fall von großzügig verschleudertem Geld, das für viel sinnvollere Projekte fehlt, meint unser Autor. Zwei Zahlen reichen aus, um die bizarren Prioritäten der deutschen Verkehrspolitik zu verdeutlichen. Erstens: Der Tankrabatt wird uns wohl um die 1,6 Milliarden Euro kosten. Zweitens: Für die geplante Erweiterung des Hauptbahnhofs Hannover fehlen zwei Milliarden Euro. Hannover ist das zentrale Nadelöhr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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