Brüssel (www.anleihencheck.de) - Für die Renditen von EM-Hartwährungsanleihen spielen Bewegungen der US-Treasury-Renditen aufgrund der Dollar-Denominierung der Anlageklasse eine entscheidende Rolle, so Thomas Timmerman, Fund Manager bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Fallende Kernzinsen würden typischerweise die Performance durch Durationseffekte unterstützen. Darüber hinaus werde die Performance erheblich durch Veränderungen der Kreditspreads beeinflusst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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