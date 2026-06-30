LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 72,86 US-Dollar. Damit fiel der Preis der globalen Referenzsorte um 0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Weiterhin dominiert die Lage im Nahen Osten das Geschehen am Ölmarkt. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Straße von Hormus könnte es am Dienstag in Katar zu Gesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen.

"Der Iran hat um ein Treffen gebeten", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Von iranischer Seite klang das allerdings anders. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi laut iranischer Nachrichtenagentur Isna.

Der Iran und die USA hatten sich vor zwei Wochen auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Die Wiederöffnung der für den Ölmarkt wichtigen Straße von Hormus war ein entscheidendes Element. Die Ölpreise fielen unter das Niveau, das vor Kriegsbeginn Ende Februar herrschte. Zuletzt hatten allerdings erneute militärische Auseinandersetzungen Zweifel an einer dauerhaften Einigung geschürt./jsl/la/jha/