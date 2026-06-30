Ein europäischer Qualitätswert, ein Name, den jeder kennt. Von rund 138 Euro auf unter 70 Euro abgestürzt. Kein Skandal, kein Sanierungsfall - nur eine ganz normale Bewertungskorrektur. Das Geschäft läuft, die Marken sind stark, die Marge wächst. Und genau jetzt ist der Absturz vorbei. Die Gegenbewegung hat begonnen. Das maximale Potenzial: bis zu 80 Prozent. Und das ist erst die halbe Geschichte.Denn parallel dazu läuft ein zweiter Wert heiß - ein heimlicher Profiteur des Luftfahrt-Booms, der gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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