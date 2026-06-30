Vonovia kommt weiter nicht richtig in Schwung - trotz verbesserter Zinsaussichten. Ein aktueller Analystenkommentar sieht zwar unverändert reichlich Aufwärtspotenzial und die Talsohle durchschritten, aber keinen Treiber für eine richtige Trendwende. Charttechnisch wurde zumindest eine Marke wieder zurückerobert.Das Wichtigste kurz und knapp• JPMorgan bestätigt die Einstufung "Overweight" und das Kursziel von 34,50 Euro.• Die Aktie kommt trotz nachlassenden Zinsgegenwinds weiter nicht in Fahrt.• Charttechnisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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