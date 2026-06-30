Mainz (ots) -Sie ist als "logo!"-Moderatorin im Einsatz, moderiert die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF und steht jetzt auch noch früh auf: Maral Bazargani führt am Montag, 6. Juli 2026, ab 5.30 Uhr erstmals durch die frühen Stunden des "ZDF-Morgenmagazins". In der Woche vom 6. bis 10. Juli 2026 ist sie jeweils von 5.30 bis 7.00 Uhr im frühmorgendlichen Moderationseinsatz.Andreas Wunn, Leiter der ZDF-Redaktion "Tagesmagazine Berlin": "Mit Maral Bazargani bekommt das ZDF-Morgenmagazin eine kompetente und sympathische Moderatorin, die die Zuschauer und Zuschauerinnen mit aktuellen Nachrichten und spannenden Interviews am Morgen begrüßen wird."Maral Bazargani wird bis zu sechs Wochen im Jahr durch das "ZDF-Morgenmagazins" führen - in der Frühschiene von 5.30 Uhr bis 7.00 Uhr als Vertretung für Philipp Wortmann.Infos zu Maral BazarganiMaral Bazargani (36) moderiert seit 2023 die ZDF-Kindernachrichten "logo!" und seit 2025 zudem die Leichtathletik-Übertragungen im ZDF. Die ehemalige 400-Meter-Läuferin, die 2012 bei den Olympischen Spielen in London zur deutschen 4x400-Meter-Staffel gehörte, hat 2014 ihre sportliche Karriere beendet und ihre journalistische Laufbahn zunächst mit einem Volontariat beim SWR gestartet. Seit 2017 war sie als Redakteurin und Reporterin für die ZDF-Kindernachrichten "logo!" tätig.Infos zum "ZDF-Morgenmagazin"Das "ZDF-Morgenmagazin" ist seit bald 34 Jahren Anlaufstelle für alle, die gut informiert in den Tag starten wollen. Im wöchentlichen Wechsel mit dem "ARD-Morgenmagazin" bietet die dreieinhalbstündige Sendung montags bis freitags von 5.30 bis 9.00 Uhr ein vielseitiges Informationsangebot aus Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur. Zum Moderationsteam des "ZDF-Morgenmagazin" gehören derzeit Dunja Hayali, Mitri Sirin, Mirjam Meinhardt, Eva-Maria Lemke, Philipp Wortmann und Andreas Wunn.KontaktBei Fragen zum "ZDF-Morgenmagazin" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "ZDF-Morgenmagazin" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenBiografie: Maral Bazargani im ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/bazargani-maral)"ZDF-Morgenmagazin" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/zdf-morgenmagazin-104)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6305079