Zürich (ots) -Wie läuft die Zusammenarbeit mit localsearch ab? Wie kommen Verträge zustande? Und an wen können sich KMU mit ihren Anliegen wenden? localsearch beantwortet die wichtigsten Fragen in einem FAQ.Eine erfolgreiche Zusammenarbeit entsteht durch klare Abläufe, nachvollziehbare Vereinbarungen und verlässliche Ansprechpersonen. Von der ersten Beratung über den Vertragsabschluss bis hin zur Betreuung sind transparente Prozesse ein wichtiger Bestandteil. localsearch erläutert in seinen Fragen und Antworten (FAQ) (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/), wie diese einzelnen Schritte gestaltet werden.Massgeschneiderte Lösungen für KMUAm Anfang stehen eine individuelle Beratung und fundierte Analyse der Ausgangslage. Die Beraterinnen und Berater von localsearch ermitteln mithilfe des eigenen Tools "Digital Status Checker" und gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden deren Bedarf und definierten Ziele. Daraus schlagen sie passende Lösungen vor, die für das jeweilige KMU sinnvoll sind. Je nach Bedarf können unterschiedliche Dienstleistungen zum Einsatz kommen - von der Online-Präsenz bis hin zu weiteren digitalen Marketinglösungen. Weitere Details zur Zusammenarbeit stehen im FAQ-Bereich (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/zusammenarbeit) bereit.Um eine hohe Beratungsqualität sicherzustellen, setzt localsearch zudem auf klar definierte Standards und laufende Weiterbildungen seiner Kundenberaterinnen und Kundenberater. Ergänzt werden diese durch interne Qualitätsmassnahmen und regelmässige Überprüfungen der Beratungsprozesse (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/zusammenarbeit-wie-stellt-localsearch-die-qualitaet-der-beratungsgespraeche-sicher).Vertragliche Basis und direkte KontaktwegeKMU, die sich für eine Zusammenarbeit mit localsearch entscheiden, erhalten vor Vertragsabschluss (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/vertraege) alle relevanten Informationen zu den vereinbarten Leistungen. Verträge schaffen für beide Seiten Klarheit über Umfang, Laufzeit und gegenseitige Erwartungen. Sie sind die Grundlage einer verbindlichen Zusammenarbeit und können, wie im FAQ (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/vertraege-wie-kann-ich-meine-zusammenarbeit-mit-localsearch-beenden) erläutert, per Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt werden. In begründeten Fällen ist localsearch in Sachen Vertragsauflösung kulant. Jeder Fall wird individuell beurteilt.Ebenso wichtig wie die Beratung sind klare und zugängliche Kontaktmöglichkeiten. Kundinnen und Kunden können sich bei Fragen oder Anliegen über verschiedene Kanäle an localsearch wenden (https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/support-wie-kann-ich-localsearch-kontaktieren). Viele Anfragen lassen sich bereits über digitale Kontaktwege wie dem Kundencenter besonders schnell bearbeiten und via Formular direkt an die zuständige Stelle weiterleiten.Weitere Informationen zur Zusammenarbeit mit localsearch:https://www.localsearch.ch/de/fragen-zu-localsearch/zusammenarbeitÜber localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6305076