Die Alphabet-Aktie hat seit Mitte Mai zeitweise rund 15% nachgegeben, obwohl sich an der operativen Lage des Techkonzerns wenig verändert hat. Gestern zeigte der Kurs jedoch deutliche Gegenwehr und gewann rund 5% hinzu. Wie geht es jetzt weiter? Der Kursrückgang der letzten Wochen dürfte vor allem auf Entwicklungen zurückzuführen sein, die nur begrenzt mit der operativen Leistung des Unternehmens zusammenhängen. Im gesamten Technologiesektor fand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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