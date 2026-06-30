Chatbots waren gestern. Die nächste KI-Generation soll auf Modellen basieren, die ein tiefgreifendes Verständnis der realen Welt mitbringen. Das steckt dahinter. Kräftige Finanzspritze für einen Hoffnungsträger: Das Startup des ehemaligen Meta-KI-Chefwissenschaftlers Yann LeCun hatte in diesem Frühjahr 890 Millionen Euro eingeworben. Mit Advanced Machine Intelligence Labs (kurz: AMI Labs) will LeCun ein sogenanntes Weltmodell entwickeln. Viele sehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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