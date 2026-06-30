Osnabrück (ots) -Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Lutz Beisel, dem Gründer von Terre des Hommes Deutschland. Mit seinem Engagement und seiner Entschlossenheit hat er eine der bedeutendsten Kinderrechtsorganisationen Deutschlands ins Leben gerufen und über Jahrzehnte geprägt.Lutz Beisel wurde in den 1960er-Jahren durch die Bilder des Vietnamkrieges und das Leid der betroffenen Kinder tief erschüttert. "Da kann man nicht einfach zuschauen. Da muss man was unternehmen", beschrieb er später seine Motivation.Am 8. Januar 1967 rief er gemeinsam mit rund 40 Mitstreiterinnen und Mitstreitern in der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart die Aktion "Terre des Hommes Deutschland" ins Leben. Ziel war es zunächst, kriegsverletzten und elternlosen Kindern aus Vietnam zu helfen, ihnen medizinische Versorgung zu ermöglichen und ihnen Schutz und Perspektiven zu geben. Bereits wenige Monate später konnten die ersten Kinder nach Europa ausgeflogen und in Deutschland versorgt werden.Aus den ersten Initiativen, die Beisel selbst mit bescheidenen Mitteln organisierte, entwickelte sich rasch eine wachsende Bewegung. 1968 entstanden erste Geschäftsstellen in Stuttgart, 1969 wurde in Osnabrück die bundesweite Geschäftsstelle eröffnet, die Beisel bis 1979 als Geschäftsführer leitete. Unter seiner Mitwirkung etablierte sich Terre des Hommes Deutschland als wichtige Stimme für Kinderrechte weltweit.Nach seiner Zeit in Osnabrück kehrte Lutz Beisel nach Süddeutschland zurück und engagierte sich unter anderem im Umfeld von Waldorfschulen. Die Entwicklung von Terre des Hommes Deutschland verfolgte er weiterhin mit großem Interesse und nahm zu besonderen Anlässen an Jubiläen und öffentlichen Veranstaltungen teil.Für sein herausragendes zivilgesellschaftliches Engagement wurde Lutz Beisel vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz im Jahr 2018. Weitere Ehrungen waren unter anderem der Sozialpreis der Stadt Tuttlingen und der Stuttgarter Friedenspreis.Lutz Beisel handelte aus einer tiefen humanitären Überzeugung heraus. Sein Wirken steht in der Tradition eines Verständnisses von Verantwortung, das über das eigene Leben hinausweist, geprägt von dem Gedanken des Terre des Hommes-Namensgebers Antoine de Saint-Exupéry: "Mensch sein heißt Verantwortung fühlen: sich schämen beim Anblick einer Not, auch wenn man offenbar keine Mitschuld an ihr hat; seinen Stein beitragen im Bewusstsein, mitzuwirken am Bau der Welt."Mit seinem Einsatz für Kinder in Kriegs- und Krisengebieten hat Lutz Beisel bleibende Maßstäbe gesetzt. Seine Initiative legte den Grundstein für eine Organisation, die sich bis heute weltweit für Kinderrechte engagiert.Wir trauern um einen Menschen, der Mitgefühl empfand und handelte. Sein Vermächtnis wird in der Arbeit von Terre des Hommes Deutschland und im Engagement vieler Menschen weiterleben.Lutz Beisel verstarb am 25.6.2026 in Tuttlingen nach kurzer schwerer Krankheit.Auf unserer Website finden Sie aufgezeichnete Interviews mit Lutz Beisel (https://www.tdh.de/zum-tod-von-lutz-beisel) über seine Beweggründe, Terre des Hommes Deutschland 1967 zu gründen und wie er die Anfänge erlebt hat.Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6305148