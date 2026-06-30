München (ots) -Vergangenen Freitag fiel die letzte Klappe für DIE HELLEN TAGE nach dem gleichnamigen Bestseller von Zsuzsa Bánk. Unter der Regie und nach einem Drehbuch von Maggie Peren (DER PASSFÄLSCHER, DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 4) entsteht ein gefühlvoller, mutiger Film über die Höhen und Tiefen in den Leben von drei Familien und die Freundschaft, die sie verbindet. DIE HELLEN TAGE erzählt von den Freiheiten und der Vergänglichkeit des Lebens, von Verlust und Verbundenheit. Und letztlich davon, dass helle Tage erst vor dem Hintergrund dunkler Tage wirklich strahlen können.Gedreht wurde in Estland und Bayern. Zum hochkarätigen Schauspielensemble gehören u.a.: Julia Jentsch, Karoline Herfurth, Natasha Petrovikj, Emilia Maier, Samirah Breuer, Ruben Meiller, Marko Cindric, Corinna Kirchhoff und Jakob Diehl. In die Rollen der Kinder schlüpfen Flavia Winderlich, Sofia Önder und Anton Landau.Der Kinostart im Verleih von Constantin Film ist für 2027 geplant.Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Zsuzsa Bánk, erschienen im S. Fischer Verlag. Mit "Die hellen Tage" schuf die Schriftstellerin einen zeitlosen Bestseller: Bislang zählt der Roman über 1 Million verkaufte Exemplare und hielt sich nach der Erstveröffentlichung monatelang auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste.Inhalt: In einer süddeutschen Kleinstadt wächst Seri (Emilia Maier) Ende der 1960er-Jahre mit ihrer Freundin Aja (Samirah Breuer) und ihrem Freund Karl (Ruben Meiller) auf. Hinter der scheinbar heilen Welt verbergen sich jedoch Schattenseiten: Seris Vater starb kurz nach ihrer Geburt, Ajas Vater arbeitet am anderen Ende der Welt und Karls Bruder ist eines Tages spurlos verschwunden. Halt finden die Kinder durch ihre Mütter Evi (Natasha Petrovikj), Ellen (Karoline Herfurth) und Maria (Julia Jentsch), die trotz ihrer Unterschiede zu einer engen Gemeinschaft zusammenwachsen. Jahre später führt sie ihr Weg nach Rom, wo Seri, Aja und Karl sich mit ihrer Vergangenheit, ihren Eltern und der Frage auseinandersetzen, wer sie selbst sein wollen.DIE HELLEN TAGE ist eine Produktion von Sommerhaus Filmproduktion (Jochen Laube, Fabian Maubach und Sophie Cocco) und Constantin Film (Viola Jäger und David Kehrl, Executive Producer: Oliver Berben) in Koproduktion mit dem ZDF und ARTE und in Zusammenarbeit mit Bewegte Bilder. Service Produzent in Estland ist Nafta Films (Andreas Kask). Gefördert wird die Produktion mit Mitteln des Filmfernsehfonds Bayern (FFF), der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, der Filmförderungsanstalt (FFA), des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), des Deutschen Filmförderfonds (DFFF), Film Estonia und Tartu Film Fund. Die Redaktion haben Alexandra Staib (ZDF) und Julius Windhorst (ZDF/ARTE) sowie Barbara Häbe (ARTE).Pressekontakt:Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich gern an:JUST PUBLICITYKerstin Böck, Julius Trautmann & Viviana WagnerTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6305147