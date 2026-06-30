Lüneburg (ots) -Zahlreiche Berufsstarter beginnen in den nächsten Wochen ihre Beamtenlaufbahn in Schule, Verwaltung oder bei der Polizei. Ergänzend zur Beihilfe wünschen sie eine Absicherung, die leistungsstark, zukunftssicher und anpassbar ist. Diese Kundenwünsche erfüllt die Landeskrankenhilfe (LKH) mit einer komplett neuen Tariflinie - zum 1. Juli 2026 startet LKH-BeihilfeUpgrade.Beamte und Anwärter haben Anspruch auf Beihilfe, wenn sie Leistungen für Arztbesuche oder Medikamente benötigen. Doch die Beihilfe ist immer nur ein Teil der Absicherung. Wie groß der Ergänzungsbedarf ist, hängt vom Beihilfesatz des Dienstherrn und der persönlichen Lebenssituation ab. Mit BeihilfeUpgrade bietet die LKH nun eine neue, passgenaue Produktlinie, um die Lücke zu schließen und dem individuellen Bedarf gerecht zu werden.Das Angebot besteht aus einem Grundbaustein und verschiedenen Ergänzungen: Eine leistungsstarke Grundlage bildet der Restkostentarif. Für eine noch höhere Kostenerstattung und umfangreichere Leistungen stehen die Ergänzungstarife Komfort oder Premium zur Verfügung. "Beamte wünschen eine umfassende Absicherung und eine starke Ergänzung zur Beihilfe. Wir sind stolz, mit dem BeihilfeUpgrade Premium ab sofort zu den leistungsstärksten Anbietern zu gehören", betont Jan-Peter Diercks, Vorstand Vertrieb und Marketing der LKH.BeihilfeUpgrade Premium - besonders leistungsstarkDer Premiumtarif schließt die Beihilfelücken sehr konsequent: nicht nur in Höhe der versicherten Prozentstufe, sondern mit einer lückenlosen 100 % Erstattung der versicherten Leistungen - unabhängig davon, ob die Beihilfe gar nicht oder nur teilweise leistet. So übernimmt der Premiumschutz verbleibende Kosten für ambulante, zahnärztliche und stationäre Leistungen und das auch über die Höchstsätze der GOÄ bzw. GOZ hinaus. Schon die preisbewusste Komfort-Variante erstattet für Sehhilfen bis zu einem Rechnungsbetrag von 600 Euro, LASIK bis zu 1.500 Euro je Auge innerhalb von zwei Kalenderjahren. Außerdem stark: Zahnleistungen werden bis zu den Höchstsätzen der GOÄ oder GOZ übernommen.Sind eine bessere Behandlung und Unterbringung im Krankenhaus das Ziel, ergänzen zusätzlich stationäre Bausteineden Versicherungsschutz - bis hin zur Unterbringung im 1-Bettzimmer.Bezahlbarer Einstieg, zukunftsfest und anpassbarAnwärter bekommen in Bezug auf die Erstattungsleistungen identische Tarife wie Beamte, sie profitieren allerdings von deutlich günstigeren Beiträgen. Damit kommt die LKH den Anforderungen der Berufsstarter nach, wie Vorstandsmitglied Diercks erklärt: "Anwärter sind eher preisbewusst. Sie möchten vor allem einen bezahlbaren Einstieg, der sich später unkompliziert erweitern lässt - unser Angebot passt da exakt."Die LKH hat darauf geachtet, die Absicherung flexibel an veränderte Lebenssituationen anpassen zu können und bietet dafür verschiedene Optionen. Versicherte können dank dieser Regelungen den Versicherungsschutz innerhalb der Produktlinie ohne erneute Gesundheitsprüfung und ohne Wartezeiten erweitern. Wenn sich der Beihilfeanspruch auf stationäre Wahlleistungen ändert, kann die versicherte Leistung um den Tarif BeihilfeUpgrade Klinik und auch Klinik Top erweitert werden - ebenfalls ohne erneute Gesundheitsprüfung.Mit der Familiengründung ändert sich die persönliche Situation ebenfalls grundlegend, deshalb bietet die LKH beispielsweise mit der Beitragsbefreiung von Kind und einem Elternteil in Elternzeit bis zu sechs Monate einen Top-Vorteil, der die Absicherung zukunftssicher macht.Leistungsfreie Jahre zahlen sich ausAußerdem belohnt die erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung der LKH leistungsfreie Jahre besonders attraktiv. Beamte können so bis zu vier Monatsbeiträge zurückerhalten, Anwärter sogar bis zu sechs Monatsbeiträge. Nach der Verbeamtung auf Probe gibt es einen weiteren Vorteil bei Leistungsfreiheit: ein Gesundheitsbonus ergänzt die Rückerstattung.Digital, modern, nahbarDie LKH bedient natürlich auch die digitalen Ansprüche der Kunden: Versicherte können den digitalen Self-Service nutzen, beispielsweise um Rechnungen einzureichen, Leistungsabrechnungen abzurufen oder Bescheinigungen anzufordern: Das Kundenportal "Meine LKH" steht als App oder Desktop-Version rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind Online-Ärzte und Gesundheitsservices für Versicherte der LKH jederzeit verfügbar.Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir in unseren Texten das generische Maskulin, beziehen aber ausdrücklich alle anderen Geschlechter mit ein, soweit es für die Aussage erforderlich ist.______________________________________________________________________Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) in KürzeDie LKH ist eine private Krankenversicherung, die als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nicht konzerngebunden ist. Das Unternehmen hat in 2024 insgesamt 957,3 Mio. Euro Bruttobeiträge verbucht und rund 317.000 Personen versichert, darunter 159.000 Versicherte mit einer Krankenvollversicherung. Die LKH bekam im "M&M Rating KV-Unternehmen" im Gesamtrating der Bilanzjahrgänge 2020 bis 2024 vom unabhängigen Analysehaus Morgen & Morgen mit vier von fünf Sternen ein "sehr gut". Die Zahnzusatzversicherung wurde von Stiftung Warentest Finanzen mit der Bestnote "Sehr gut" (0,8) ausgezeichnet. Der Ende 2024 eingeführte Hochleistungstarif "LKH-GesundheitsUpgrade Premium" wurde vom unabhängigen Analysehaus Ascore als "hervorragend" eingestuft.Pressekontakt:Landeskrankenhilfe V.V.a.G.Uelzener Str. 12021335 LüneburgTel. 04131 725-1347E-Mail: presse@lkh.dewww.lkh.deOriginal-Content von: Landeskrankenhilfe V.V.a.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172282/6305161