Toyota ruft in den USA bestimmte Elektroautos der Modelle Toyota bZ, Lexus RZ und Subaru Solterra aus dem Modelljahr 2026 zurück. Bei dem elektronischen Steuergerät (ECU), das die Hochvoltbatterie steuert, kann eine Störung auftreten, die zu einem Verlust der Antriebsleistung führt. Dadurch steigt das Unfallrisiko. Der Toyota bZ (in Europa bZ4X genannt), der Subaru Solterra und der Lexus RZ basieren alle auf der Plattform e-TNGA, wobei dieses Kürzel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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