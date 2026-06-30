Frankfurt/Main (ots) -Wer heute eine Arzt- oder Zahnarztpraxis eröffnet, braucht mehr als gute Expertise und Erfahrung. Er braucht eine Marke, die gefunden wird - auf Google, auf Instagram, in der KI-Suche. Doch beim Auftritt scheitert es oft. Dabei entscheidet genau dieser zunehmend darüber, ob der Buchungskalender gefüllt ist oder nicht.Ein Patient kommt in eine neue Stadt und benötigt einen neuen Arzt. Doch für wen er sich entscheidet, hängt von vielen Faktoren ab. Vielleicht nutzt er eine Suchmaschine. Doch immer häufiger wird die KI zurate gezogen, etwa mit einer Frage wie: "Welcher Zahnarzt in Frankfurt ist auf Sofortimplantate spezialisiert?". Die Antwort der KI entscheidet maßgeblich darüber, welche Praxis der Patient besuchen wird. Und wenn eine Praxis in der KI nicht vorkommt, existiert diese für viele Patienten schlicht nicht. Was klingt wie eine Zukunftsvision, ist Realität.KI hat "Sichtbarkeit" neu definiertLange Zeit war es für Ärzte und Zahnärzte ausreichend, eine gute Website zu haben und in den Google-Rankings vorne mitzuspielen. Diese Faktoren sind auch weiter wichtig, aber nicht mehr genug. Denn die klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO) wird durch das sogenannte GEO - Generative Engine Optimization - ergänzt. Damit sind Maßnahmen gemeint, die aktiv die Sichtbarkeit in KI-Anwendungen wie AI Overview oder Tools wie ChatGPT, Perplexity oder Claude erhöhen. Dabei erhalten Patienten direkte Antworten anstatt eine Liste mit Links. Das bedeutet für Praxen, dass es immer wichtiger wird, hier aufzutauchen.Zur gleichen Zeit ist die Bedeutung von Social Ads und Google Ads im digitalen Praxismarketing immer weiter gestiegen. Dies liegt daran, dass der Wettbewerb um Aufmerksamkeit an Intensität zugenommen hat, insbesondere in den Ballungsräumen. Praxen konkurrieren längst nicht mehr nur mit dem Kollegen um die Ecke, sondern auch mit einem MVZ oder weiter entfernten Praxen, die konsequent mit Werbung auch Patienten mit längerem Weg für sich begeistern.Das eigentliche Problem: Zu viele Baustellen, zu wenig ZeitVielen niedergelassenen Ärzten und Zahnärzten ist das Problem bekannt: Die Website ist veraltet, die Google-Präsenz ausbaufähig und Social Media würde man auch gerne machen - aber wer soll das erledigen? Die Sprechstunden sind voll, Dokumentationspflichten belasten und das Praxismanagement ist schon aufwendig genug.Die Folge ist oft, dass Marketingmaßnahmen eher halbherzig umgesetzt werden, an verschiedenste Dienstleister ausgelagert werden - oder einfach in die Zukunft verschoben werden. Das Ergebnis ist ein Flickenteppich aus unterschiedlichsten Bildsprachen, inkonsistenten Botschaften und keinem roten Faden. Damit sind kaum neue Patienten zu gewinnen.Was fehlt, ist kein weiterer Dienstleister. Was fehlt, ist ein Gesamtkonzept.Von der Marke zur Reichweite - alles aus einer HandGenau hier setzt m2c an. Die Frankfurter Agentur für digitales Praxismarketing hat sich seit ihrer Gründung auf Heilberufe spezialisiert - ausschließlich. Kein Mischbetrieb, kein Bauchladen. Das Team um Inhaberin Nadja Alin Jung begleitet Praxen vom ersten Konzept bis zur laufenden Umsetzung: Corporate Design, Logoentwicklung, Webauftritt, SEO, Google Ads, Social Media - alles inhouse, alles aufeinander abgestimmt.Der Ansatz dahinter ist konsequent: Eine starke Praxismarke entsteht immer durch ein überzeugendes Gesamtbild, nicht aus einer Menge verschiedenster Maßnahmen, die nicht zueinander passen. Eine klare visuelle Identität und eine durchdachte Markenstrategie sind eine gute Grundlage für Erfolg und die Gewinnung neuer Patienten - egal, ob offline oder online.Ob Praxisneugründung oder Neuausrichtung einer etablierten Praxis, m2c entwickelt für jede Ausgangssituation ein passendes Konzept. Das Besondere daran ist, dass die Agentur alle notwendigen Aufgaben übernimmt. Dabei entstehen Marken, die nicht nur visuell überzeugen, sondern auch technisch gut funktionieren. Das bedeutet eine gute Sichtbarkeit im Netz und das Schaffen von Vertrauen in die Kompetenz. So überzeugt man Patienten, noch bevor diese die Praxis betreten haben.Der Unterschied liegt im KonzeptEin überzeugender digitaler Auftritt ist heute keine Kür mehr. Er ist Voraussetzung dafür, dass Patienten eine Praxis überhaupt in Betracht ziehen - ob über Google, über eine KI-Suche oder über Social Media. Praxen, die dies früh verstehen und aktiv werden, können sich so einen starken Vorsprung verschaffen, den Nachzügler nur schwer wieder aufholen können.m2c berät von Frankfurt aus Praxen im gesamten deutschsprachigen Raum. Wer wissen möchte, wo die eigene Praxis heute steht und was möglich ist, kann ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren - unter www.m2c.design.Pressekontakt:m2c - medical concepts & consultingNadja Alin JungWöhlerstraße 8-1060323 Frankfurt am MainTelefon: 069 460 937 20E-Mail: info@m2c.designOriginal-Content von: m2c - medical concepts & consulting, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174547/6305182