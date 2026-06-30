Bonn (ots) -Fünf Tage nach den schweren Beben in Venezuela arbeiten Hilfskräfte rund um die Uhr, um verletzte Menschen zu versorgen. Heute macht sich ein 28-köpfiges Einsatzteam der Johanniter von Deutschland aus auf den Weg in die am stärksten betroffene Küstenregion La Guaira. Das Team wird begleitet von zwei Kollegen der Malteser. "Zehntausende Menschen haben teils lebensgefährliche Verletzungen erlitten und noch immer gelten Zehntausende als vermisst. Teams aus Deutschland unterstützen die venezolanischen Einsatzkräfte, um so vielen wie möglich helfen zu können", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Medizinische Hilfe: Einsatzteams koordinieren sich vor OrtTeams aus Deutschland arbeiten eng mit venezolanischen Hilfsorganisationen zusammen, um schnell und effektiv die Menschen zu erreichen, die nun besonders dringend auf Hilfe angewiesen sind. Das Einsatzteam der Johanniter wird lokale Kräfte bei der basismedizinischen Versorgung unterstützen. Mit an Bord haben sie 14 Tonnen Medikamente und Verbrauchsmaterial. Zudem unterstützen lokale Partner von Malteser International mobile Kliniken in der gesamten Region mit medizinischer Ausrüstung. "Die Lage vor Ort ist katastrophal. Es gibt zu wenige Krankenwagen und die Verletzten werden teils notdürftig auf Motorrädern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Es fehlen insbesondere medizinische Notfallausrüstung, Medikamente und Material für die Traumaversorgung", sagt Jonas Jung, der sich als Nothilfekoordinator von Malteser International aktuell ein Bild der Lage vor Ort macht.Vielerorts reicht das medizinische Material nicht aus, um die große Zahl an Verletzten zu versorgen. Das Medikamentenhilfswerk action medeor hat daher medizinische Notfallsets geliefert. Enthalten sind Schmerzmittel, Antibiotika und Infusionslösungen ebenso wie Wundbandagen und Kompressen, Rettungsdecken und Wasseraufbereitungstabletten. Die Hilfsgüter wurden in Venezuela an das Krankenhaus San Jose in La Guaira übergeben. Handicap International fokussiert sich auf schwerstverletzte Menschen und unterstützt mit Reha-Maßnahmen, um langfristige Behinderungen zu verhindern.Verteilung von warmen Mahlzeiten und TrinkwasserNeben dem enormen Bedarf an medizinischer Hilfe fehlt vielen Menschen auch der Zugang zu einer lebensnotwenigen Grundversorgung. Die Bonner Organisation Help - Hilfe zur Selbsthilfe hat über eine lokale Partnerorganisation mit der Verteilung von Nahrungsmitteln, Wasser, Schlafmatten und Hygieneartikeln begonnen. Verteilt werden zudem Werkzeug-Sets zur Beseitigung von Trümmern. Mitarbeitende des ADRA-Netzwerks in Venezuela verteilen 1.000 Hygienekits und Essenspakete und unterstützen bei der Wasseraufbereitung. World Vision versorgt bis zu 300 Menschen in La Guaira und der Hauptstadt Caracas mit warmen Mahlzeiten und Trinkwasser.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen ersten Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/nothilfe-venezuela/)"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, ruft unter dem Stichwort "Erdbeben Venezuela" zu Spenden auf.Spenden-Stichwort: Erdbeben VenezuelaIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6305177