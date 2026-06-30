Hamburg (ots) -Mäßigen - steuern - lenken: So lässt wirkungsvolle Moderation die Ressourcen der Teilnehmenden bestmöglich zum Einsatz kommen.Workshops und Team-Meetings effizient und erfolgreich moderierenModeration ist ein Instrument, das die Kommunikation in Teams unterstützt und ordnet. Sie sorgt dafür, dass die Ressourcen der Teilnehmenden bestmöglich zum Einsatz kommen. Mit Arbeits- und Darstellungstechniken und Hilfen methodischer Art gelingen Austausch und Entscheidungsfindung. Durch gute Moderation wird das Engagement aller Beteiligten kanalisiert, und am Ende lassen sich sogar Aufgaben gemeinsam lösen und Maßnahmen planen.Erfolgreiche Moderation kann man lernen"Ein guter Moderator ist wie ein Hosenträger: erst wenn er ausfällt, merkt man, dass es ihn gibt." Dieses Zitat des italienischen Schauspielers Roberto Benigni bringt es auf den Punkt. Moderatoren haben eine wichtige Rolle, wenn es um die gemeinsame Arbeit in Gruppen geht - in Präsenz und erst recht online. Dr. Simone Richter zeigt auf, wie Ihre unterstützende Funktion in Meetings und Dienstbesprechungen, bei Arbeitsgruppen oder im Projektmanagement aussehen kann.Was dürfen Sie als Moderator oder Moderatorin - und was sollten Sie eher vermeiden? Und wie gelingt Ihr souveräner Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb einer Gruppe? Dr. Simone Richter führt Sie heran an Aufgabenstellung, Rolle und Wege zur erfolgreichen Durchführung.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.Die Durchführung erfolgt via MS Teams.Programm- Dramaturgie von Meetings, Workshops und Veranstaltungen- Persönliche Kompetenz und Rolle von Moderatoren- Themen sammeln, auswählen und bearbeiten- Frage- und Dokumentationstechniken- Verhaltensregeln für Moderatoren- Moderationszyklus- Dos & Don'tsDieses Webinar richtet sich an Team- oder Abteilungsleiter, Geschäftsführung, Gruppenverantwortliche, Projektmanager, Organisatoren und Meetingverantwortliche: Wer sich der Aufgabe der Moderation widmet, ist hier genau richtig.Unsere Expertin Dr. Simone Richter (https://www.linkedin.com/in/simone-richter-5b310419a/) ist freiberufliche Kommunikationstrainerin, PR-Beraterin und Rhetorikcoach. Sie begleitet Unternehmen unterschiedlichster Branchen, Institutionen und Ministerien und kenn die Bedürfnisse von Mittelstand, Industrie und öffentlicher Hand. Die promovierte Kommunikationswissenschaftlerin und ehemalige Redakteurin der Stuttgarter Zeitung beherrscht interne und externe Kommunikation aus verschiedenen Perspektiven.Key Facts- Termin: Mittwoch, 26. August 2026, 15:00 - 17:00 Uhr- Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Personen- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin- Die Durchführung erfolgt via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113 - 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6305188