Straßburg (ots) -Themenabend: Klimawandel - MenschenwandelOnline auf arte.tvund am 28. Juli 2026 im TVDie Folgen des Klimawandels sind für viele Menschen bereits spürbar: am Mittelmeer, wo die Küstenländer nicht nur unter Dürren und Bränden leiden, sondern auch unter invasiven Fischarten. Portugal kämpft besonders mit Waldbränden, sodass die lokale Feuerwehr Unterstützung von finnischen Feuerwehrleuten erhält. Abschließend zeigt die Dokumentation "Leben am Limit", wie sich Menschen auf vier Kontinenten an das neue Klima anpassen müssen.> Der Schwerpunkt im Überblick (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028063/)S.O.S. Mittelmeer20.15 | Ab 21. Juli auf arte.tvDokumentarfilm von Yorgos Avgeropoulos / WDR/ARTE, Small Planet Productions / Griechenland 2026, 87 Min. / ErstausstrahlungDas Mittelmeer ist nach der Arktis die Klimaregion der Welt, die sich am zweitschnellsten erwärmt. Von Griechenland bis Marokko, von Spanien bis Ägypten verändern Dürren, Überschwemmungen, Waldbrände, invasive Fischarten, der steigende Meeresspiegel, Landschaften und ganze Ökosysteme - und somit auch die Zukunft von 500 Millionen Menschen in diesem jahrtausendealten Kulturraum.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/119967-000-A/)An Europas Feuerfront21.45 | Ab 21. Juli auf arte.tvDokumentation von John Webster / YLE/ARTE, Ventana-Film, Yellow Film & TV / Finnland, Deutschland 2025, 60 Min. / ErstausstrahlungFinnische Feuerwehrleute reisen im Rahmen ihrer Ausbildung im Europäischen Zivilschutzpool nach Portugal. Fern von Eis und Schnee lernen sie von portugiesischen Kollegen den Kampf gegen den "Roten Drachen". Vor dem Hintergrund des Klimawandels zeigt die Dokumentation "An Europas Feuerfront", wie sich internationale Zusammenarbeit bei immer häufigeren Naturkatastrophen bewährt.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122215-000-A/)Überleben am Limit22.45 | Bereits online auf arte.tvDokumentarfilm von Tomás Krupa / RTVS/ARTE, Hailstone, YUZU Productions / Frankreich, Slowakei 2021, 90 Min. / ErstausstrahlungDer Dokumentarfilm begleitet Menschen auf vier Kontinenten, die gegen die Folgen des Klimawandels kämpfen: an den Küsten der USA, in der mongolischen Wüste, im australischen Coober Pedy und an Grönlands Eisküsten. Trotz extremer Bedingungen eint sie der Wille, ihre Heimat zu bewahren. Ein eindringlicher Blick auf globale Krisen und lokale Antworten.> Zum Pressematerial (https://presse.arte.tv/programme/105629-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6305186