Ein Bitvavo Empfehlungscode ist ein alphanumerischer Registrierungsschlüssel, der neuen Nutzern bei der Erstellung eines Handelskontos auf der europäischen Krypto-Börse Bitvavo eine finanzielle Prämie sowie temporäre Gebührenrabatte gewährt. Der verifizierte Code Renetoday aktiviert nach der Anmeldung eine Gutschrift von 20 € in Bitcoin (BTC) und ermöglicht in den ersten sieben Tagen ein provisionsfreies Handelsvolumen von bis zu 10.000 €. Dies resultiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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