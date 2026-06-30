Monatelang ging es mit der AeroVironment-Aktie nur bergab, doch am Dienstagmorgen meldet sich der Drohnenhersteller mit einem Kurssprung von +20% mit einem starken Lebenszeichen zurück. Was steckt dahinter und könnte das der Auftakt zu einer großen Trendwende sein? Exzellente Quartalszahlen Der Grund für das kräftige Kursfeuerwerk der AeroVironment-Aktie sind die gestern Abend nach US-Börsenschluss vorgelegten Ergebnisse für das vierte Quartal und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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