... ist Argentinien wohl die letzte Hoffnung. Denn Adidas verlor mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) gegen den Außenseiter Paraguay eines ihrer größten Zugpferde, die für hohe Trikot-Absätze sorgen sollte. Daher muss die Aktie des deutschen Ausrüsters im frühen Dienstagshandel etwas größere Abschläge hinnehmen. Noch ist für den Drei-Streifen-Konzern die WM allerdings nicht verloren. Denn Mitfavorit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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