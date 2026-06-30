Die Krise auf dem Immobilienmarkt scheint ihren Tiefpunkt überwunden zu haben. Dennoch blicken die meisten Immobilienmakler derzeit weniger optimistisch in die Zukunft. Laut einer Umfrage erwartet die Hälfte der Befragten, dass das eigene Geschäft in den kommenden zwölf Monaten stagniert. Auch wenn die Talsohle der Krise auf dem Immobilienmarkt durchschritten zu sein scheint, zeigt sich die Mehrheit der Immobilienmakler eher skeptisch, was der Blick in die Zukunft angeht. Wie aus einer aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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