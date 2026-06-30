Ein Deal verändert die Statik dieses Titels. Bisher vor allem solider Qualitätswert, bekommt er plötzlich eine zusätzliche Ertragsquelle mit langfristiger Planbarkeit. Der Markt hat darauf bereits reagiert, doch die eigentliche Neubewertung könnte erst beginnen.Die operative Basis ist stärker, als es die Bewertung vermuten lässt. Im 1. Quartal zog das bereinigte EBITDA kräftig an, neue Projekte liefern zusätzlichen Rückenwind und die jüngste Mehrheitsübernahme wird von Analysten fast einhellig als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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