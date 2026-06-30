Baden-Baden (ots) -Die Juli-Highlights in der ARD Mediathek, ARD Sounds, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Wo ist Sanelas Schwester?" ab sofort in ARD SoundsSanelas Schwester wurde 1985 in Banja Luka im Norden von Bosnien und Herzegowina geboren und kurz nach ihrer Geburt für tot erklärt. So hat es der Arzt der Mutter damals versichert. Die Familie hat das Baby aber nie gesehen. Über die Jahre erhärtet sich ein schrecklicher Verdacht: Wurde das Baby damals gestohlen?Warum anhören?Ein tragischer Verlust und ein schrecklicher Verdacht: Sanela glaubt, dass ihre angeblich tote Schwester noch leben könnte. Die SWR Recherche-Unit hilft ihr bei der Suche.Wo zu finden?Ab sofort in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/wo-ist-sanelas-schwester/urn:ard:show:40450fd81ef955d9/)."Die Wahrheit über Google" ab sofort in der ARD MediathekDer Internetgigant Google prägt den Alltag vieler Menschen - von der Websuche über Navigation bis hin zur Textverarbeitung. Doch wie wäre es ohne? Grundschullehrerin Heike Kuhk-Hanisch testet zwei Wochen lang Alternativen und zeigt, wie abhängig wir wirklich sind. Die Doku beleuchtet ihren Selbstversuch und wirft gleichzeitig einen Blick auf die Marktmacht des Tech-Riesen: Sind Google-Suchergebnisse wirklich die besten und was bedeuten die Praktiken des Konzerns für Verbraucher:innen und Unternehmen?Warum anschauen?Heike Kuhk-Hanisch wird "entgoogelt", verzichtet zwei Wochen lang auf alle Anwendungen des Tech-Riesen und steigt auf andere Dienste um. Ein Experiment mit erstaunlichem Ergebnis.Wo zu finden?Ab 30. Juni 2026 in der ARD Mediathek."The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars" ab 1. Juli 2026 in der ARD MediathekDie Dokuserie erzählt die Geschichte der erfolgreichsten Musikerin der heutigen Zeit und zugleich die Geschichte Amerikas im Wandel. Vom Country-Girl aus Pennsylvania zur globalen Pop-Ikone: Taylor Swift wird zum Soundtrack einer ganzen Generation, ihre Krisen und Comebacks werden zu weltweiten Ereignissen. Sie wird zur Projektionsfläche gesellschaftlicher Debatten, in den Kulturkämpfen der Gegenwart steht sie im Zentrum globaler Diskussionen über Macht, Sichtbarkeit und Verantwortung.Warum anschauen?Die dreiteilige Dokuserie erzählt Taylor Swifts Weg zum Weltstar und zeigt, warum ihre Musik, ihre Krisen und ihre Entscheidungen Millionen Menschen emotional berühren.Wo zu finden?Ab 1. Juli 2026 in der ARD Mediathek."Open Air - 50 Jahre Loreley" ab 6. Juli 2026 in ARD SoundsÜber fünf Jahrzehnte hinweg war die Loreley Open-Air-Bühne Schauplatz unzähliger Momente: von den Anfängen 1976, als Genesis die Loreley-Bühne zum "Rockfelsen" machte, bis zu den internationalen Karrierestarts von U2 und The Police. Stars wie Steve Hackett (Gitarrist von Genesis), John Illsley (Bassist der Dire Straits), Wolfgang Niedeken und Al Di Meola kommen zu Wort und erzählen die Geschichte einer der bedeutendsten Open-Air-Bühnen Europas.Warum anhören?Eine faszinierende Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Rock- und Popmusikgeschichte mit exklusiven Einblicken, spannenden Anekdoten von Musikern und legendären Konzerten.Wo zu finden?Ab 6. Juli 2026 in ARD Sounds."Allein in der Flut - Mein Vater und die tödliche Nacht im Ahrtal" ab 6. Juli 2026 in der ARD MediathekSusanne Jäger verlor ihren Vater bei der Flut in Bad Neuenahr. Zum fünften Jahrestag der Katastrophe erzählt sie ihre Geschichte - und die Geschichten weiterer Betroffener, die in derselben Straße wie ihre Eltern gewohnt haben. Bis heute beschäftigen sie Fragen: Warum wurden sie nicht rechtzeitig gewarnt? Was ist genau passiert? Hätte der Tod ihres Vaters verhindert werden können? Die Autorin begibt sich auf eine Suche nach Antworten.Warum anschauen?Die Doku macht, wie unter einem Brennglas, deutlich, wie allgegenwärtig die Auswirkungen der Flutkatastrophe im Ahrtal bis heute sind. Im Fokus stehen die persönliche Geschichte von Susanne Jäger und die Schicksale der Bewohner:innen der Weststraße.Wo zu finden?Ab 6. Juli in der ARD Mediathek."Oma, lass reden - Eine deutsche Geschichte" ab 15. Juli 2026 in ARD SoundsLuises Oma war mal im Gefängnis. Seit sich die 31-jährige Enkelin erinnern kann, spricht ihre Großmutter Guny davon: Wie sie geschnappt wurde, als sie versuchte aus der DDR zu fliehen. Der Podcast begleitet die beiden auf eine Reise in die Vergangenheit. Gemeinsam besuchen sie das Gefängnis, in dem Guny monatelang unter schlimmen Bedingungen auf ihren Prozess wartete. Dort sprechen sie über Zwangsarbeit, die Verhörmethoden der Stasi und über das Leben inmitten schwerkrimineller Frauen in der Haft. Oma und Enkelin kehren in Gunys altes Haus zurück und rekonstruieren, warum sie trotz aller Risiken aus der DDR fliehen wollte, was das sozialistische Regime ihr tatsächlich angetan hat - und stellen sich zugleich der Frage, ob es auch gute Zeiten in der DDR gab.Warum anhören?Spannende Einblicke einer Frau, die das Leben in der DDR und den dortigen Gefängnisalltag hautnah miterlebt hat.Wo zu finden?Ab 15. Juli in ARD Sounds."Sherlock Holmes in Rio" ab 21. Juli 2026 in ARD SoundsIm Frühsommer 1886 in Rio de Janeiro, Brasilien: Detektiv Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watson ermitteln im ersten Fall eines sogenannten Serienmörders. Sherlock prägt diesen neuen Begriff. Nacheinander wurden drei Morde an jungen Frauen verübt. Je eine Geigensaite einer gestohlenen Stradivari hat der Killer auf den Opfern platziert. Die vierte Saite dürfte sich noch am Instrument befinden. Wie hängt der Raub der wertvollen Geige mit der grausamen Mordserie zusammen?Warum anhören?Diese launige Krimi-Satire von Jô Soares wurde von Altmeister Alexander Schuhmacher opulent inszeniert - ein geistreiches Hörvergnügen mit Jirka Zett als Sherlock Holmes.Wo zu finden?Ab 21. Juli in ARD Sounds."ARD Story: Der Krypto-Krieg - Wie Putin uns mit Bitcoins bekämpft " ab 22. Juli 2026 in der ARD MediathekDie ARD Story enthüllt, wie Russland Kryptowährungen nutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen, Rüstungsgüter zu finanzieren und geopolitischen Einfluss auszuweiten. Mithilfe überschüssiger Energieressourcen betreibt der Kreml riesige "Bitcoin-Farmen" und setzt digitale Währungen gezielt zur Destabilisierung demokratischer Systeme ein. Die investigative Dokumentation zeigt, wie sogenannte "Shadow Territories" für illegales Bitcoin-Mining genutzt werden. Experten warnen: Fehlende Regulierung und internationale Untätigkeit erleichtern den Missbrauch.Warum anschauen?Die Dokubeleuchtet die Gratwanderung zwischen den Potenzialen digitaler Währungen und ihrer Rolle als geopolitische Waffe.Wo zu finden?Ab 22. Juli in der ARD Mediathek."Tod und Jetzt? Gemeinsam durch die Trauer" ab 27. Juli 2026 in ARD Sounds und auf dem Youtube-Kanal "SWR Deep Talk"Shannon, Giuseppa und Julian haben je ein Elternteil in den Tod begleitet. Nach langer Krankheit oder beim plötzlichen Todesfall: Sie waren zum Todeszeitpunkt direkt dabei oder haben über Telefon davon erfahren. Sie sprechen ohne Tabus und mit viel Empathie über den Umgang mit Trauer, wie Sterben konkret aussieht, unerwartete Bürokratie, ob ihnen Friedhöfe helfen, wie die Psychologie der Trauer aussieht und wie man Trauernde unterstützen kann.Warum anhören?"Tod und Jetzt?" ist der Podcast, den sich die drei Hosts in ihrer Trauer von Anfang an gewünscht hätten.Wo zu finden?Zehn Folgen wöchentlich ab dem 27. Juli immer montags um 17 Uhr in ARD Sounds und auf dem Youtube-Kanal "SWR Deep Talk".Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-juli-2026Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 0711 929 22986, felix.oser@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6305240