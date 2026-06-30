Netphen (ots) -- LapID erweitert sein Angebot für Fuhrparks mit Fahrzeugen über 2,5 Tonnen um zwei neue Unterweisungsmodule: zu Lenk- und Ruhezeiten sowie zum digitalen Tachographen.- Hintergrund sind steigende Anforderungen an Fahrer-Compliance, Dokumentation und Fristenmanagement bei Nutzfahrzeugflotten - verstärkt durch die zum 01. Juli 2026 ausgeweitete Tachographenpflicht im grenzüberschreitenden gewerblichen Güterverkehr.- Die neuen Module sind Teil eines umfassenden Lösungsangebots: LapID bündelt digitale Führerscheinkontrolle, modulare Unterweisungen, Fahrzeugverwaltung, Aufgabenmanagement und weitere gesetzliche Pflichten rund um den Fuhrpark in einem System.- Jörg Schnermann, CEO LapID: "Gerade in Fuhrparks mit schwereren Fahrzeugen braucht Compliance eine klare Struktur. Unser Anspruch ist es, Unternehmen dafür ein zentrales, digitales System an die Hand zu geben."Solange ein Fuhrpark aus ein paar Transportern besteht, ist die Sache überschaubar. Doch mit jedem schwereren Fahrzeug und jedem anspruchsvolleren Einsatz wächst auch das, was im Hintergrund mitlaufen muss. Jenseits der 2,5-Tonnen-Grenze geht es längst nicht mehr nur darum, dass das richtige Fahrzeug zur richtigen Zeit beim richtigen Fahrer steht. Qualifikationen wollen aktuell gehalten, Unterweisungen rechtzeitig nachgewiesen, Dokumente griffbereit sein. Und hinter jeder dieser Pflichten steht eine Frist, die niemand verpassen darf.Im Alltag verdichtet sich das schnell zu einem eng verzahnten Geflecht, in dem schon ein einziges übersehenes Datum teuer werden kann. Wie man dieses Geflecht beherrschbar macht, ist seit Jahren die Kernfrage von LapID. Mittlerweile hat sich das Unternehmen zum Marktführer für die Automatisierung von Compliance im Fuhrpark entwickelt.Zusätzlichen Handlungsdruck schafft eine aktuelle Gesetzesänderung: Ab dem 01. Juli 2026 gilt eine EU-weite digitale Tachographenpflicht auch für Fahrzeuge über 2,5 Tonnen, die im grenzüberschreitenden gewerblichen Güterverkehr eingesetzt werden. Damit rücken Themen wie Lenk- und Ruhezeiten sowie die korrekte Bedienung des Smart Tachograph 2 - die zweite Generation intelligenter Fahrtenschreiber - für viele Fuhrparks erstmals in den Fokus, die bislang außerhalb dieser Vorgaben lagen.Genau an dieser Stelle setzt LapID an. Das Unternehmen erweitert sein bestehendes Portfolio für um zwei neue digitale Unterweisungsmodule: "Lenk- und Ruhezeiten" sowie zum "digitalen Tachographen für Nutzfahrzeuge". Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur die neuen Module, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung des gesamten LapID Systems, mit dem Unternehmen zentrale Fuhrparkprozesse digital, strukturiert und transparent abbilden können.Mehr Sicherheit durch gezielte Schulung der Lenk und-Ruhezeiten sowie des digitalen TachographenKaum ein Thema zeigt so deutlich, wie anspruchsvoll der Alltag in Nutzfahrzeugflotten geworden ist, wie die Lenk- und Ruhezeiten. Sie greifen unmittelbar in den Arbeitstag jedes Fahrers ein und sind zugleich rechtlich heikel - bei Missachtung drohen sowohl für Fahrer als auch für Halter Bußgelder.Für Unternehmen heißt das: Es genügt nicht, dass die Regeln irgendwo dokumentiert sind. Die Fahrer müssen sie kennen und im Führerhaus auch anwenden können. Genau hier setzen die neuen Unterweisungsmodule an. Sie erklären verständlich, worauf es bei Lenk- und Ruhezeiten ankommt, wie der digitale Tachograph richtig bedient wird und was bei der Dokumentation und Kontrolle zu beachten ist.Damit unterstützt LapID Unternehmen dabei, Mitarbeiter gezielt zu sensibilisieren und Unterweisungen in bestehende Arbeitsabläufe einzubetten. Das Unternehmen nutzt dafür ein webbasiertes E-Learning-System, das orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden kann, automatische Erinnerungen ermöglicht und absolvierte Unterweisungen rechtssicher dokumentiert.Carolin Hecht, Product Manager: "Wer Fuhrparks mit schwereren Fahrzeugen verantwortet, weiß, dass Themen wie Lenk- und Ruhezeiten oder die richtige Nutzung des Smart Tachograph 2 nicht nur auf dem Papier relevant sind. Sie gehören zum Arbeitsalltag der Fahrer, sollen diese aber nicht zu sehr einschränken. Unser Ziel war es, Module zu schaffen, die genau dieses Wissen verständlich vermitteln."Digitale Schaltzentrale für den Fuhrpark: Bessere Übersicht für die TeamsMit diesem Schritt stärkt LapID zugleich seinen ganzheitlichen Ansatz für Fuhrparks über 2,5 Tonnen.Zum Portfolio gehören:- digitale Führerscheinkontrolle (mit verschiedenen Kontrollmethoden, z. B. per App, sowie der Überwachung von Fahrerlaubnisklassen, Schlüsselzahlen und Fahrerqualifizierungsnachweisen)- weitere modulare Fahrerunterweisungen, (z.B. für Nutzfahrzeuge, zur Ladungssicherung oder für Gefahrguttransporte)- digitale Fahrzeugverwaltung mit Dokumentenmanagement, UVV-Prüfung und Leasingmanagement- Aufgaben- und Terminmanagement für Fahrer (z.B. für den Nachweis eines ADR-Scheins oder die Verlängerung der Fahrerkarte)- Digitales StrafzettelmanagementAuf diese Weise entsteht eine digitale Schaltzentrale für den Fuhrpark, in der Unternehmen nicht nur einzelne Pflichten erledigen, sondern komplexe Zusammenhänge deutlich besser steuern können. Übersichtlich und für Teams verschiedener Größen ausgelegt.Erik Sprenger, Head of Sales: "Die neue Pflicht trifft längst nicht nur große Speditionen. Auch der Handwerksbetrieb, der gelegentlich grenznah unterwegs ist, muss seine Fahrer plötzlich zu Lenk- und Ruhezeiten unterweisen. Für sie alle gilt: Wer Fahrer, Fahrzeuge und Fristen zentral im Blick behält, gewinnt Verlässlichkeit und mehr Zeit für das Tagesgeschäft. Genau diesen Ansatz bauen wir mit den neuen Modulen weiter aus."Mit wachsendem Regelwerk besser umgehenGerade in dieser Bündelung liegt für viele Unternehmen der eigentliche Mehrwert. Denn in der Praxis sind Informationen zu Fahrern, Fahrzeugen, Fristen und Nachweisen oft über verschiedene Listen, Systeme, Ablagen und Verantwortlichkeiten verteilt. Was über Jahre gewachsen ist, erschwert heute nicht nur die Übersicht, sondern bindet auch wertvolle Zeit im administrativen Alltag.Mit LapID lassen sich diese Prozesse in einem zentralen System digital zusammenführen. Das schafft Transparenz über anstehende, überfällige und bereits erledigte Aufgaben, reduziert manuelle Aufwände und erleichtert eine strukturierte Organisation im laufenden Betrieb.Besonders für Unternehmen mit Mischflotten, mehreren Standorten oder dezentralen Verantwortlichkeiten entsteht daraus ein spürbarer Vorteil: Abläufe lassen sich vereinheitlichen, Informationen schneller abrufen und Zuständigkeiten klarer zuweisen.Jörg Schnermann, CEO: "Neue Vorschriften wie die erweiterte Tachographenpflicht sind im Kern eine gute Sache - sie machen den Verkehr sicherer. Für die Unternehmen bedeuten sie aber zunächst einmal mehr Komplexität im ohnehin dichten Tagesgeschäft. Unser Anspruch ist es, genau diese Komplexität wieder herauszunehmen: ein System, das neue und bestehende Pflichten gleichermaßen abdeckt und den Aufwand spürbar senkt. Deshalb war es uns wichtig, die neuen Module rechtzeitig zum Stichtag bereitzustellen - damit unsere Kunden vom ersten Tag der neuen Regelung an vorbereitet sind."Über LapIDDie LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Ergänzt wird das Portfolio mit LearnID powered by LapID um E-Learning-Unterweisungen für die Bereiche Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Compliance. Eine digitale Fahrzeugverwaltung mit digitaler Fahrzeugakte, Termin- und Aufgabenmanagement für verschiedene Themen, wie UVV-Prüfung, HU und Reifenwechsel sowie ein digitales Strafzettelmanagement runden das Angebot ab. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, außerdem ist LapID nach dem ISO 27001-Standard zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 600.000 Nutzer bei über 5.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, und Evonik mit LapID unterwegs.Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.Pressekontakt:LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) | www.lapid.de | Sonja Riepe | Marketing & PR | sonja.riepe@lapid.de | 0271 48 972 123Original-Content von: LapID Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149692/6305253