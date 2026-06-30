Dublin (www.anleihencheck.de) - Auf den ersten Blick sehen Hochzinsanleihen attraktiv aus: Rund 7,0 Prozent Rendite in US-Dollar und etwa 5,5 Prozent in Euro sind Niveaus, die viele Anleger anziehen, so Martin Reeves. Leiter Hochzinsanleihen bei Mediolanum International Funds. Doch der Schein könnte trügen: Die Kompensation für das eingegangene Risiko sei begrenzt, und schon ein normaler Ausfallzyklus könnte den Ertrag weitgehend aufzehren. Gerade in einem solchen Umfeld könnte die Jagd nach den höchsten Renditen gefährlich werden. Nähmen die Sorgen vor steigenden Ausfällen zu, dürften sich die Risikoaufschläge am Markt für Hochzinsanleihen ausweiten. Besonders stark unter Druck gerieten dann häufig jene Anleihen, die zuvor vor allem wegen ihrer hohen Rendite attraktiv erschienen. Doch wie wahrscheinlich wären Ausfälle und welche Strategien sollten Anleger bevorzugen? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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