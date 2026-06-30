© Foto: adobe.stock.comAbivax beruhigt Anleger mit neuen Phase-3-Daten zum Sicherheitsprofil. Nach dem Juni-Crash lebt die FDA- und Übernahmefantasie wieder auf.Abivax liefert genau die Daten, auf die der Markt nach dem brutalen Juni-Absturz gewartet hatte. Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens sprang am Dienstag deutlich an, nachdem neue Phase-3-Daten zum Hoffnungsträger Obefazimod bei Colitis ulcerosa veröffentlicht wurden. Im Vormittags-Handel lag das Plus bei 36 Prozent. Damit holte die Aktie einen Teil der Verluste wieder auf, die Anfang Juni entstanden waren, als Krebsfälle in einer Studiengruppe Anleger massiv verunsichert hatten. Die neuen Daten nehmen dieser Angst zumindest einen Teil der …
Enthaltene Werte: FR0012333284Den vollständigen Artikel lesen
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