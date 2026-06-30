DAX Livetrading: FOMO-Falle am Tageshoch - so vermeidest du teure Fehler

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Heute steht der DAX ganz im Zeichen des großen Verfallstags - und die Marke von 25.000 Punkten rückt dabei besonders in den Fokus. Kommt es oberhalb dieser Schwelle zum nächsten Squeeze, oder wird der Bereich zum Deckel für den Markt? Im heutigen Livetrading schauen wir auf die aktuelle DAX-Struktur, wichtige Widerstände, mögliche Options-Schieflagen und die Frage, ob der Markt vor dem Verfall noch einmal richtig Bewegung aufn

Der DAX startet mit viel Bewegung, aber ohne klare Richtung in den Handelstag: Fehlausbruch am Tageshoch, schnelle Rücksetzer, starke Gegenbewegungen und immer wieder die Frage, ob sich daraus ein sauberer Long- oder Short-Trade ergibt. Im heutigen DAX Livetrading zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, nicht blind in steigende Kurse hineinzuspringen, sondern Struktur, Risiko und Chance sauber gegeneinander abzuwägen.

Besonders im Fokus steht die typische FOMO-Falle am Hoch: Der Markt zieht an, viele Trader wollen unbedingt dabei sein - und genau dann kommt häufig der schnelle Rücksetzer. Im Webinar wird live erklärt, warum ein Einstieg am Tageshoch schwierig sein kann, wie man mit engen Stops arbeitet und warum die Frage "Was kann ich verlieren?" wichtiger ist als die Hoffnung auf den schnellen Gewinn.

Dazu geht es um konkrete Scalping-Setups im DAX, das Zusammenspiel von M1- und M5-Chart, Xetra-Gaps, Tageshochs, Trendstrukturen und das richtige Trade-Management. Auch die großen DAX-Schwergewichte wie SAP, Siemens und Allianz werden eingeordnet, weil sie entscheidend dazu beitragen können, ob der Index weiter steigt oder erneut nach unten dreht.

Wer lernen möchte, wie man Fehlausbrüche erkennt, Gewinne konsequent sichert und aus kurzen Bewegungen sogenannte Base Hits macht, bekommt in diesem Livetrading einen praxisnahen Einblick. Ideal für Trader, die ihre Einstiege verbessern, FOMO vermeiden und den DAX in der Eröffnung strukturierter handeln möchten.

Schalte gern am Mittwoch um 15:45 Uhr wieder ein zum nächsten Trader's Circle:

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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