© Foto: Dmitry Yagodkin - Dmitry Yagodkin/TASSDer Tankrabatt endet, an deutschen Zapfsäulen drohen höhere Preise. Gleichzeitig erlebt Rohöl den stärksten Quartalseinbruch seit 2020. Verbraucherschützer warnen vor überzogenen Aufschlägen der Konzerne.Während der Rohölpreis seinen stärksten Quartalsverlust seit der Pandemie verbucht, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland auf höhere Spritpreise einstellen. Der Grund: Der staatliche Tankrabatt läuft aus. Seit Anfang Mai hatten Diesel und Superbenzin von einer befristeten Steuerentlastung von 17 Cent je Liter profitiert, eingeführt als Reaktion auf die kriegsbedingt explodierten Preise. Union und SPD wollen die Maßnahme jedoch nicht über den geplanten Stichtag hinaus …
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