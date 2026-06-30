In Sachen Konsolidierung war in den letzten Jahren eine Dynamik zu spüren, die die Versicherungswirtschaft mit teils großen Übernahmen neu geordnet hat. Doch nach großen Deals folgt die Arbeit, um nachhaltige Schätze zu heben und Synergien zu schaffen: die Integration der neu gewonnenen Makler. Ein Artikel von Lea Böddecker, mb Support GmbHMit wachsenden Mitarbeiter- und Umsatzzahlen steigt auch die Komplexität. Eine zentrale Frage rückt daher zunehmend in den Fokus: Wie gelingt eine reibungslose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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