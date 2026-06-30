Biografien verlaufen heutzutage nicht mehr "geradlinig". Das hat auch Einfluss auf die Finanzplanung - besonders bei Frauen. Kertu-Liina Lehismae von der Plattform Mintos erklärt, was Direktinvestments bewirken können - und wo hier Beratung gefragt ist. Ein Artikel von Kertu-Liina Lehismae, CMO, Mintos Viele Menschen kommen heute nicht mehr mit geradlinigen Erwerbsbiografien in ihre Finanzplanung. Teilzeitphasen, Elternzeiten, Pflegezeiten, Jobwechsel oder Phasen der Selbstständigkeit sind längst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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