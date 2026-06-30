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XTB
30.06.2026 13:39 Uhr
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DAX Prognose für Dienstag, 30.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell startet mit einem leichten Aufwärtstrend in den Dienstagshandel. Nach einem schwachen Vormittag und einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gelang dem deutschen Leitindex zum Wochenauftakt eine Stabilisierung, sodass der Handel oberhalb der Marke von 24.750 Punkten beendet wurde. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob der DAX den nächsten Widerstandsbereich überwinden und die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten erneut ins Visier nehmen kann.

Die aktuelle DAX Prognose zeigt, dass sich das kurzfristige Chartbild leicht verbessert hat. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild im Vier-Stunden-Chart angeschlagen. Entscheidend werden daher die nächsten Handelsstunden sowie wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA sein.

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