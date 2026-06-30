DAX Prognose für Dienstag, 30.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell startet mit einem leichten Aufwärtstrend in den Dienstagshandel. Nach einem schwachen Vormittag und einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gelang dem deutschen Leitindex zum Wochenauftakt eine Stabilisierung, sodass der Handel oberhalb der Marke von 24.750 Punkten beendet wurde. Nun richtet sich der Blick der Anleger auf die Frage, ob der DAX den nächsten Widerstandsbereich überwinden und die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten erneut ins Visier nehmen kann.

Die aktuelle DAX Prognose zeigt, dass sich das kurzfristige Chartbild leicht verbessert hat. Dennoch bleibt das übergeordnete Bild im Vier-Stunden-Chart angeschlagen. Entscheidend werden daher die nächsten Handelsstunden sowie wichtige Konjunkturdaten aus Europa und den USA sein.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.